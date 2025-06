Ospite del format A tu per tu negli studi del Reggino.it, ha illustrato un mondo variegato in cui confluiscono volontariato e cooperazione sociale al servizio del bene comune

«Un mondo con diverse anime che dialogano tra di loro, affrontando diversi temi. Tante realtà diventate famiglia a seguito del testo unico del Terzo Settore del 2017. Il Terzo Settore è oggi un pezzo di quella Repubblica che dovrebbe rimuovere gli ostacoli come dispone l'articolo tre della Costituzione e quindi garantire l'uguaglianza e l'accesso ai diritti e ai servizi. Il Terzo settore si pone, dunque, accanto alle Pubbliche amministrazioni, quindi alle istituzioni, per contribuire a programmare politiche pubbliche». Pasquale Neri, portavoce Terzo Settore Calabria, ospite degli studi del Reggino.it, racconta il mondo variegato in cui confluiscono volontariato e cooperazione sociale al servizio del bene comune.