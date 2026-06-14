Sarà una mattinata dedicata ai giovani, al talento e alla formazione quella in programma martedì 16 giugno, alle ore 9:30, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” di Vibo Marina. Qui si terrà la manifestazione conclusiva dei progetti “TG Young” e “Il Salotto delle Interviste”, nati dalla collaborazione tra il Network LaC e l’Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci Briatico-Murmura.

L'iniziativa segna il momento finale di un percorso formativo che ha avvicinato gli studenti al mondo della comunicazione e dell’informazione.

Affiancati dai professionisti del Network LaC e dai docenti dell’istituto, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare, nel corso dei mesi, i diversi ruoli che caratterizzano una redazione televisiva: giornalisti, conduttori, operatori di ripresa, tecnici audio e luci. Un’esperienza che ha permesso loro di conoscere da vicino le dinamiche della produzione televisiva, sviluppando competenze comunicative, capacità relazionali e spirito di squadra.

Durante l’evento saranno ripercorse le tappe più significative dell’esperienza e saranno consegnati gli attestati di partecipazione. Non mancheranno momenti di confronto e interviste che permetteranno agli studenti di condividere emozioni e riflessioni.

L’appuntamento rappresenterà anche l’occasione per sottolineare l’importanza di investire nei giovani e nelle loro potenzialità. Un valore che ha guidato la collaborazione tra il Network LaC e l’istituto scolastico, nella convinzione che credere nei giovani oggi significhi dare forma al domani.