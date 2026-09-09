Lo spettacolare fermo immagine è tratto da un filmato della webcam di Tiriolo (Catanzaro) ed immortala la frazione di secondo in cui un fulmine colpisce l’apice dell’antenna.

L’evento si riferisce al temporale di giovedì scorso 3 settembre quando la Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro ha registrato circa 50 millimetri di pioggia.

Nell’inquadratura il suggestivo borgo dell’importante centro che domina la vallata, celebre per la possibilità di scorgere i due Mari, lo Jonio ed il Tirreno.

Il fulmine fortunatamente non ha prodotto danni all’impianto,

Il sindaco della cittadina, Domenico Greco, ha confermato la notizia -verificata e comprovata dal filmato della webcam di Fabio Colacino – aggiungendo che «a memoria d’uomo non si ricordano eventi meteorici che abbiano interessato in modo tanto eclatante la storica antenna che risale a metà secolo scorso, poi nel tempo ammodernata».

In effetti l’impianto cominciò a funziona nel 1956, poi venne potenziato col boom delle tv locali ed infine ha subìto una importante evoluzione tecnologica con lo switch off digitale del 2012, con dotazioni di protezione evidentemente efficaci in casi del genere.