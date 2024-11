Un anno da dimenticare per lo sport calabrese e la mobilitazione pro Gratteri al centro di Prima della notizia. Ospite di Dopo la notizia invece Giacomo Triglia, regista e sceneggiatore del video Alla Salute di Jovanotti

Un anno da dimenticare per lo sport calabrese. Dall’arresto del presidente della Reggina, alle retrocessioni di Tonno Callipo e Vibonese. È questo il tema della puntata odierna di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito, in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento Antonio Clausi, Salvatore Bruno e Matteo Occhiuto, giornalisti di LaC News24.

Durante l’appuntamento previsti collegamenti dalla piazza di Catanzaro dove si sta svolgendo una manifestazione di vicinanza al procuratore Gratteri. Presente Rossella Galati. Il sit-in promosso a seguito della diffusione della notizia di un possibile attentato che le cosche di ‘ndrangheta avrebbero architettato per uccidere il magistrato calabrese. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo e Roberto Saverino, giornalista di LaC News24.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la Notizia, il format di approfondimento condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Ospite Giacomo Triglia, regista e sceneggiatore del video Alla Salute di Jovanotti che il cantante toscano ha girato in questi giorni in Calabria, tra Scilla e Gerace.