La partecipazione di diversi comuni alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) rappresenta oggi uno snodo strategico nelle politiche di promozione territoriale, soprattutto per regioni come la Calabria, dove il turismo viene spesso evocato come leva di rilancio dopo eventi traumatici: dalle crisi economiche ai disastri ambientali, fino alle alluvioni che ciclicamente colpiscono aree fragili come la piana di Sibari. Ma la correlazione tra presenza alle fiere internazionali e turismo post-alluvionale va letta dentro un quadro più ampio: quello delle trasformazioni dei territori periferici nell’epoca del capitalismo avanzato.

Negli ultimi anni la Calabria ha rafforzato la propria presenza alla BIT con l’obiettivo di consolidare la crescita dei flussi e posizionarsi sui mercati internazionali, puntando su destagionalizzazione, sostenibilità e valorizzazione delle identità locali. Allo stesso tempo, il Ministero del Turismo ha annunciato risorse dedicate al sostegno delle regioni meridionali, tra cui la Calabria, proprio in occasione della manifestazione milanese, segnalando il ruolo della fiera come piattaforma di coordinamento tra politiche pubbliche e promozione economica.

Questa visibilità internazionale diventa particolarmente significativa dopo i recenti eventi alluvionali. Il turismo post-disastro, infatti, non è soltanto un fenomeno spontaneo – legato alla curiosità o alla solidarietà – ma un campo di intervento pianificato, in cui i comuni cercano di ricostruire un’immagine di affidabilità e attrattività. Partecipare alla BIT significa comunicare che il territorio è “di nuovo aperto”, che le infrastrutture funzionano e che l’offerta turistica è pronta a ripartire.

Tuttavia, la questione non si esaurisce nella promozione. In contesti segnati da fragilità idrogeologica, la spinta a rilanciare rapidamente il turismo può entrare in tensione con i tempi lunghi della messa in sicurezza ambientale. Il rischio è che la narrazione della resilienza – spesso costruita negli stand fieristici – finisca per sovrapporsi a problemi strutturali irrisolti, producendo una sorta di “normalizzazione simbolica” del disastro: si espone un territorio resiliente mentre restano sullo sfondo le vulnerabilità strutturali, dall’abusivismo edilizio alla carenza di manutenzione idrogeologica.

In Calabria, dove il turismo mostra comunque segnali di crescita, si osserva una progressiva integrazione tra promozione istituzionale, eventi e reti economiche locali. Iniziative come le borse del turismo culturale e gli incontri B2B con buyer internazionali mirano a costruire una rete tra cultura, enogastronomia ed economia per rafforzare lo sviluppo territoriale.

Ma se allarghiamo lo sguardo emerge un quadro più complesso. In molti territori periferici – dal Sud Italia a numerose aree del Mediterraneo – il turismo diventa spesso la principale, se non l'unica, strategia di sviluppo. Qui la partecipazione a grandi fiere internazionali assume un valore rituale: è il momento in cui le comunità locali si presentano al mercato globale, cercando investimenti e flussi che compensino la debolezza di altri settori produttivi.

Questo processo può generare effetti ambivalenti. Da un lato, favorisce l’afflusso di risorse, la riqualificazione urbana e la visibilità internazionale; dall’altro, rischia di accentuare la dipendenza da economie stagionali e di esporre i territori a dinamiche di sfruttamento, gentrificazione e consumo intensivo delle risorse ambientali. Dopo un’alluvione, ad esempio, la ricostruzione può essere orientata più alle esigenze dell’industria turistica che a quelle delle comunità residenti, con il risultato di produrre paesaggi ricostruiti per lo sguardo di chi li visita piuttosto che per la vita quotidiana.

In questo senso, la correlazione tra partecipazione alla BIT e turismo post-alluvionale non è lineare ma dialettica. La fiera funziona come dispositivo di accelerazione: catalizza narrazioni di rinascita, attiva reti di investimento, orienta le politiche locali. Ma la qualità degli esiti dipenderà sempre dalla capacità dei comuni di integrare la promozione con una visione di lungo periodo che tenga insieme sicurezza territoriale, coesione sociale e sostenibilità.

Per la Calabria – e per molte altre aree marginali del capitalismo globale – la sfida consiste nel trasformare la visibilità internazionale in occasione di ripensamento strutturale, evitando che il turismo diventi soltanto una risposta emergenziale o una forma di compensazione simbolica deludente e affettata delle fragilità. Solo così la partecipazione alle grandi vetrine del turismo potrebbe tradursi in uno sviluppo che non si limiti a raccontare la resilienza, ma la costruisca realmente.