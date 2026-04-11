Il fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026 si preannuncia particolarmente complicato per chi viaggia in treno. Una mobilitazione nazionale del personale ferroviario, della durata complessiva di 24 ore, si inserisce infatti in un contesto già critico per la circolazione su rotaia.

Lo sciopero prenderà il via alle ore 21:00 di sabato 11 aprile per concludersi alla stessa ora di domenica 12, incidendo sia sugli spostamenti del sabato sera sia sull’intera giornata festiva. L’agitazione coinvolge diverse sigle sindacali e interessa l’intero territorio nazionale, con possibili ripercussioni diffuse su tutte le principali direttrici ferroviarie.

A rendere ancora più complessa la situazione non è solo la protesta sindacale. Sul sistema ferroviario pesano infatti anche una serie di interventi infrastrutturali programmati, che comportano limitazioni, deviazioni e cancellazioni di alcune corse. A questi si aggiunge l’emergenza legata alla frana in Molise, che ha temporaneamente compromesso la circolazione lungo la linea adriatica, aggravando ulteriormente il quadro generale dei disagi.

Il risultato è un weekend ad alta criticità per pendolari, lavoratori e viaggiatori occasionali, in un periodo già segnato da un’intensa mobilità legata agli spostamenti primaverili e al rientro dalle festività pasquali. Inoltre, il contesto è reso ancora più delicato dal recente sciopero del trasporto aereo del 10 aprile, che ha già messo sotto pressione il sistema dei trasporti nel suo complesso.

Durante lo sciopero saranno comunque attivi i servizi minimi garantiti previsti dalla normativa, ma al di fuori delle fasce protette la circolazione potrà subire riduzioni significative, con treni cancellati, ritardi e possibili variazioni di percorso. L’impatto concreto varierà in base alle tratte, alle compagnie e al livello di adesione del personale.

In questo scenario, ai viaggiatori è fortemente consigliato monitorare in tempo reale lo stato dei collegamenti, verificando eventuali modifiche o soppressioni prima di mettersi in viaggio e valutando soluzioni alternative nei casi più critici.