C’è una community globale che comprende circa 500 esperti di tutto il mondo. È la community dei Google Cloud Innovators Champion. Sono state recentemente comunicate cinque nuove nomine di esperti di Ntt Data Italia. E tre sono calabresi.

Si tratta di Marco Marano, Matteo Candido, Paolo Napoli, Claudio Marini e Marco Rango entrano quindi a far parte della community globale di oltre 500 esperti in prodotti e servizi Google Cloud servizi Google. Candido, Napoli e Marano sono cosentini, lavorano a Ntt Data della città. Sono stati compagni di corso all’Unical, facoltà di Ingegneria informatica.



È così che Google Cloud riconosce a specialisti provenienti da tutto il mondo una qualità di particolare pregio: di essere tecnicamente all'avanguardia e di aver contribuito a ispirare, rafforzare e mettere alla prova la community Google Cloud e i team di prodotto. Questo è stato possibile condividendo le conoscenze tecniche di ognuno e offrendo il proprio contributo in conferenze, progetti open source, forum, blog, workshop, eventi della community e social media.

I champion devono ricevere la nomina da un “Googler”, «dimostrare esperienza in ambienti di produzione per soluzioni basate su Google Cloud, contribuire in termini di condivisione delle conoscenze all'interno di community tecniche e grandi organizzazioni ed avere una profonda comprensione tecnica di Google Cloud in una tra nove diverse categorie tecniche».

Vediamo nello specifico le competenze dei nuovi specialisti Ntt Data: Marco Marano, Architect, Specializzazione Hybrid Multi-Cloud. Matteo Candido, Architect, Specializzazione Modern Architecture. Paolo Napoli, Architect, Specializzazione Security and Networking. Claudio Marini, Architect, Specializzazione Databases. Marco Rango, Architect, Specializzazione Databases.



Ntt Data fa sapere che «si tratta di un risultato davvero importante, perché conferma il nostro livello di eccellenza tecnologica e l'impegno costante nel migliorare le nostre skill in ambito Cloud».



Ntt Data è un’azienda globale con sede a Tokyo, è il 6° fornitore di servizi IT al mondo con più di 151.000 professionisti in 52 Paesi. Ntt Data Cosenza sarà uno dei tre poli mondiali sull’intelligenza artificiale.