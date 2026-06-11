Una giornata memorabile per Trebisacce e per l'intero comprensorio che da oggi vedono concretizzarsi un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini. L'annuncio più atteso è arrivato direttamente dalle parole del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco, durante la visita istituzionale alla presenza del Sottosegretario Wanda Ferro e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il quale ha comunicato ufficialmente la firma del decreto che istituisce il Distaccamento Permanente dei Vigili del Fuoco.

L'ufficializzazione del provvedimento ha rappresentato il culmine di una fitta agenda istituzionale aperta in mattinata con il sopralluogo tecnico presso la sede che ospiterà il presidio. Successivamente, i lavori si sono spostati nella Sala Consiliare del Comune per una conferenza stampa molto partecipata. Attorno al tavolo un'ampia rappresentanza dei sindaci della zona, consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e le massime autorità civili e militari del territorio.

La firma del decreto scrive la parola "fine" su una lunghissima e complessa azione politica guidata in prima persona dal sindaco Franco Mundo. Nel suo applaudito intervento, il primo cittadino ha voluto ripercorrere le tappe di una mobilitazione nata anni fa e condotta con ferrea determinazione. Una richiesta, ha tenuto a precisare Mundo, slegata da logiche di campanile e focalizzata unicamente sulle oggettive necessità di tutela di un comprensorio vasto ed esposto a molteplici fattori di rischio.

I numeri, del resto, parlano da soli e descrivono la complessità di questa porzione della Calabria con un bacino che abbraccia 18 comuni montani e costieri, una popolazione stabile di oltre 50 mila residenti che lievita fino a superare le 250 mila presenze nei mesi estivi, 50 chilometri di litorale e una rete viaria tortuosa e storicamente critica. Elementi, questi, che rendono la tempestività dei soccorsi una variabile decisiva per salvare vite umane.

Davanti a questo scenario, l'amministrazione comunale di Trebisacce ha saputo mantenere costantemente acceso il faro dei ministeri romani, rivendicando un servizio essenziale e ormai irrinunciabile. A confermare la strategicità dell'operazione è stata anche il Sottosegretario Wanda Ferro, che ha elogiato il valore di una sinergia istituzionale capace di superare gli steccati politici per offrire risposte concrete alle istanze locali. Ferro ha rimarcato come il governo centrale abbia riconosciuto pienamente la centralità dell'Alto Ionio, potenziando in modo strutturale la rete del soccorso pubblico in un'area che necessitava di un consolidamento dei propri standard di protezione.

Un plauso alla compattezza dimostrata dalla comunità è arrivato anche dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino il quale ha sottolineato la straordinaria capacità di coesione espressa dal Comune di Trebisacce e dalle municipalità vicine, unite nel perseguire un traguardo vitale. Mannino ha inoltre evidenziato la pronta sensibilità con cui il Corpo Nazionale ha risposto ai bisogni di una vasta area calabrese che, fino ad oggi, era priva di una presenza permanente strutturata e proporzionata alle reali urgenze ambientali e demografiche.

L'istituzione del Distaccamento Permanente segna così una storica vittoria per la tenacia del sindaco Franco Mundo, capace di trasformare una legittima rivendicazione di sicurezza in un risultato tangibile. Con la firma di questo decreto, Trebisacce e l'Alto Ionio compiono un passo in avanti decisivo per la serenità di residenti, aziende e turisti, inaugurando una stagione di maggiore protezione e prontezza operativa di fronte alle emergenze