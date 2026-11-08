La “Walk for the Cure” di Trebisacce ha raccolto 1.567,00 euro, che andranno a Komen Italia per le sue attività di prevenzione e di lotta ai tumori del seno. La camminata “solidale” si è svolta sabato 31 ottobre ed è partita da Piazza della Repubblica concludendosi all’Anfiteatro del Mare, con al centro il tema della diagnosi precoce. L’iniziativa è della Commissione Pari Opportunità del Comune, che l’ha organizzata insieme a Komen Italia e con il coinvolgimento del Servizio Sanitario Regionale e della Regione Calabria raccogliendo le adesioni di FIDAPA BPW Italy sezione di Trebisacce, Nova Volley Trebisacce, I Kalabbroni, L’Albero della Memoria, Arte Olearia, Protezione Civile, BDS, Accademia Danza Tripodina, Passaggi APS, Le Nove Lune, Assopec, Pro Loco Città di Trebisacce, AGESCI, Rotary, Mara Zatiti, Confapi Calabria, Studio Bcolora, Lido Capri Il Ristorantino e Club per l’UNESCO di Trebisacce.

Nell’elenco ci sono società sportive, gruppi di volontariato, associazioni culturali e alcune attività commerciali con le quali la Commissione vuole ripartire proprio da queste per i prossimi appuntamenti. Alla giornata hanno partecipato anche le scuole, perché l’obiettivo era parlare di prevenzione soprattutto ai più giovani.

Il progetto continuerà la prossima primavera puntando ad una continuità verso la promozione della prevenzione proprio perché gli organizzatori non vogliono che l’attenzione su questi temi si esaurisca in una sola giornata. Sono previsti incontri informativi e momenti di confronto sulla salute e sulla cura della persona e ad ogni appuntamento parteciperanno professionisti e realtà del territorio diversi. L’Amministrazione comunale e la Commissione Pari Opportunità hanno ringraziato Komen Italia, il Servizio Sanitario Regionale, la Regione Calabria e tutte le associazioni e le attività che hanno partecipato.