A Tropea la Festa della Repubblica si è trasformata anche nella festa della moda del Sud Italia. Nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara, il 2 giugno è andata in scena la quarta edizione della Tropea Fashion Week, manifestazione che anno dopo anno consolida il proprio ruolo nel panorama regionale e nazionale, richiamando stilisti, designer, artisti e appassionati da tutta la Calabria e non solo.

Fin dal pomeriggio, il centro storico della città si è trasformato in una passerella a cielo aperto: modelle e creazioni hanno animato vicoli e piazze della Perla della Costa degli Dei, offrendo a turisti e visitatori un'anteprima dello spettacolo serale che poi si è trasferito nell'elegante scenario dell'ex convento oggi sede di Palazzo Santa Chiara.

L'evento, organizzato per il quarto anno consecutivo da Anna Patania, ideatrice e direttrice della manifestazione, insieme a Giulio Buccinà, ha confermato la crescita di una rassegna ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti più attesi del settore nel Mezzogiorno.

Passerelle, talenti e ospiti d'eccezione nella quarta edizione della kermesse tropeana. Claudio Greco premiato come Ambasciatore della Moda Calabrese, Lancellotti: «Felice di tornare nella mia terra»

Franco Buccinà: «Tropea è tra le fashion week più attese»

A sottolineare il prestigio raggiunto dalla manifestazione è stato il direttore artistico e conduttore della serata, Franco Buccinà, che ha definito la Tropea Fashion Week uno degli appuntamenti del settore più attesi.

«È festa della moda in Calabria e non solo, è festa della moda del Sud Italia», ha dichiarato Buccinà, evidenziando come l'evento abbia ormai assunto una dimensione che supera i confini regionali.

Parole che ben sintetizzano la mission della kermesse tropeana: creare un ponte tra i grandi nomi del settore e i nuovi talenti emergenti.

Tra i momenti più significativi della serata, in tal senso, il riconoscimento assegnato allo stilista Claudio Greco come Ambasciatore della Moda Calabrese, premio che celebra una carriera lunga mezzo secolo nel mondo del fashion.

«Ho l'onore di aprire la Fashion Week che battezza questi giovani stilisti calabresi», ha affermato Greco. Per l'occasione lo stilista ha presentato una prestigiosa collezione composta da dodici abiti esclusivi, particolarmente apprezzata dal pubblico presente.

Nel suo intervento, Buccinà ha invece voluto rivolgere un pensiero anche ai protagonisti della moda calabrese presenti in passerella, citando tra gli altri la stilista Antonella Corso, che conosce da molti anni, e le creazioni di Milva Rizzo, protagonista con una raffinata selezione di gioielli. Spazio anche a una particolare collezione di cravatte firmata dalla stilista Annette.

La passerella ha inoltre visto sfilare le nuove collezioni dei giovani talenti Eliana Loiacono e Cristian Spinelli, oltre alla partecipazione del designer Giuseppe Cupelli, confermando l'attenzione della manifestazione verso la creatività emergente e le diverse espressioni del fashion contemporaneo.

Mariana Lancellotti: «Felice di essere nella mia Calabria»

Tra gli ospiti più applauditi della serata l'attrice Marianna Lancellotti, premiata nel corso dell'evento per il percorso artistico che l'ha resa uno dei volti più apprezzati delle fiction Rai.

Il momento più sentito è arrivato quando ha parlato del legame con la sua terra d'origine: «Sono veramente felice e orgogliosa di essere qui a Tropea perché sono calabrese anch'io e sono veramente felice quando torno nella mia terra».

Una manifestazione che continua a crescere

L'edizione 2026 ha confermato il successo di una manifestazione capace di coniugare promozione del territorio, valorizzazione dei talenti e spettacolo. Tropea, ancora una volta, si è trasformata in un palcoscenico internazionale della creatività, rafforzando la propria immagine non solo come meta turistica d'eccellenza, ma anche come punto di riferimento per il mondo della moda nel Sud Italia.

Al termine della serata gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento al Comune di Tropea, al sindaco Giovanni Macrì, agli operatori coinvolti nella realizzazione dell'evento, alla Polizia Locale e al comandante Papalia per il supporto e la collaborazione che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.