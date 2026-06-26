C’è anche Tropea nel diario social della luna di miele italiana di Dua Lipa. Nel carousel pubblicato su Instagram dalla popstar britannica, tra immagini di viaggio, momenti privati e scorci della vacanza, compare pure un tramonto sulla Perla del Tirreno: il profilo del centro storico sospeso sulla rupe, le luci accese sul borgo e il mare che si perde all’orizzonte in una fascia arancione. Uno scatto semplice, senza pose, che però racconta più di molte parole il passaggio della cantante sulla costa vibonese.

La foto riaccende l’attenzione sulla tappa tropeana del viaggio di nozze di Dua Lipa e Callum Turner, già finita al centro della curiosità nei giorni scorsi dopo l’avvistamento della coppia nel cuore del centro storico. I due erano stati infatti fotografati al ristorante Il Convivio, una presenza che in poche ore aveva fatto il giro dei social trasformando una cena privata in una notizia capace di proiettare ancora una volta Tropea nella dimensione del turismo internazionale.

Dal ristorante al tramonto condiviso sui social

Prima lo scatto a tavola, poi la foto con il personale del locale, ora l’immagine del tramonto inserita nel racconto Instagram della luna di miele. La presenza di Dua Lipa a Tropea non resta dunque confinata al gossip, ma diventa anche una forma di promozione spontanea del territorio. Nel carousel non c’è bisogno di aggiungere molto: la città si presenta da sola, con una delle sue immagini più riconoscibili, quella del borgo affacciato sul Tirreno mentre il giorno lascia spazio alla sera.

A raccontare l’emozione per la visita della popstar era stato lo stesso ristorante Il Convivio, che sui social aveva espresso sorpresa e orgoglio per la scelta della coppia. «Tanto increduli, ma altrettanto orgogliosi», aveva scritto il locale, sottolineando anche l’onore di essere stato scelto dalla cantante.

Una tappa calabrese nella luna di miele italiana

Il viaggio arriva dopo le nozze con Callum Turner, celebrate prima a Londra e poi festeggiate in Sicilia, in una cornice che ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Da lì la rotta italiana della coppia si è allargata al mare del Sud, fino a includere anche la Calabria.

È proprio questo a rendere la vicenda rilevante per il territorio. La forza mediatica di Dua Lipa trasforma un dettaglio in racconto globale. Una cena, una foto con lo staff, un tramonto: elementi ordinari, per chi vive o frequenta Tropea, ma capaci di diventare straordinari quando entrano nel diario pubblico di una star internazionale. Per avere un’idea dell’impatto mediatico basti pensare che il post a poco più di un’ora dalla pubblicazione già conta un milione di like.