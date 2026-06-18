La città ospiterà il 12 e 13 settembre la prima tappa del tour nazionale. Al Museo del Bergamotto presentato il progetto che unirà home restaurant, influencer, volti televisivi e appassionati di gastronomia in un viaggio attraverso cinque regioni italiane

Partirà da Reggio Calabria il nuovo viaggio di Home Restaurant Hotel, la community che riunisce migliaia di appassionati di cucina e accoglienza domestica in tutta Italia. Il 12 e 13 settembre la città dello Stretto ospiterà la prima tappa del tour nazionale che attraverserà cinque regioni e decine di province con l'obiettivo di raccontare territori, tradizioni e nuove forme di ospitalità attraverso il cibo.

L'iniziativa è stata presentata oggi al Museo del Bergamotto e del Cibo, scelto come quartier generale dell'evento e punto di partenza di un percorso che punta a mettere in rete home restaurant, creator digitali, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo.

Ad aprire gli interventi è stato il direttore del Museo del Bergamotto, Vittorio Caminiti, che ha evidenziato il valore sociale e imprenditoriale del progetto. «Siamo convinti che queste iniziative possano aiutare i giovani nella restanza», ha affermato. «È una grande opportunità per mettersi in gioco senza indebitare le famiglie e senza affrontare investimenti importanti. Attraverso questa esperienza i ragazzi possono imparare cosa significa accogliere turisti, gestire una piccola attività e magari trasformare una passione in un'impresa vera e propria, diventando i futuri ristoratori e albergatori del territorio».

Caminiti ha inoltre sottolineato il sostegno del Museo del Bergamotto e del Cibo all'iniziativa, richiamando il ruolo che la gastronomia può avere nella valorizzazione del territorio e nella creazione di nuove opportunità professionali.

A seguire è intervenuta Rossella Costa, chef privata, content creator ed ex concorrente di MasterChef Italia, che sarà tra i volti protagonisti del tour. «Abbiamo voluto che tutto partisse da Reggio Calabria e da una location simbolica come il Museo del Bergamotto», ha spiegato. «Nel corso delle cinque tappe uniremo gli homers di tutta Italia a food influencer, food creator e personaggi televisivi. Vivremo giornate intense tra interviste, ricette, racconti e momenti di condivisione. La buona cucina sarà davvero in mezzo alla gente».

Costa ha evidenziato come il progetto voglia raccontare non soltanto il cibo, ma anche le storie e le identità dei territori attraversati. «Ogni homer potrà esprimere il proprio territorio attraverso le proprie ricette e le proprie tradizioni, mentre noi racconteremo queste esperienze attraverso video e contenuti dedicati».

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Niccolò Centioni, attore noto al grande pubblico per il ruolo di Rudy nella serie televisiva I Cesaroni e da poco entrato nella famiglia di Home Restaurant Hotel. «Sarà un tour fatto di tante cucine e tante storie, tra cui anche la mia, Centionis Kitchen», ha raccontato. «Ci saranno ricette, sapori e momenti di convivialità condivisi con influencer, attori e homers provenienti da tutta Italia. Non vediamo l'ora di metterci ai fornelli e far conoscere al pubblico tutto ciò che prepareremo durante questo percorso».

A illustrare numeri e prospettive dell'iniziativa è stato infine il CEO di Home Restaurant Hotel, Gaetano Campolo, che ha annunciato la partecipazione di tredici influencer e diversi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e dei social. «Sarà un'edizione di sicuro successo», ha dichiarato. «Oltre ai nostri homers provenienti da Calabria e Sicilia saranno presenti creator, influencer e personaggi molto seguiti dal pubblico. L'obiettivo è promuovere la ristorazione casalinga e le persone che, prima ancora che professionisti, sono appassionati di cucina».

Campolo ha inoltre anticipato il lancio della nuova applicazione della piattaforma, che accompagnerà l'avvio del tour nazionale. «Stiamo crescendo costantemente e puntiamo a raggiungere le 500 località entro il 2027. Con la tappa inaugurale di Reggio Calabria presenteremo anche la nostra app, uno strumento che consentirà di ampliare ulteriormente la rete degli home restaurant italiani».

Per due giorni, dunque, Reggio Calabria diventerà il punto di incontro tra tradizioni gastronomiche, innovazione digitale e promozione territoriale, ospitando il primo capitolo di un tour che punta a trasformare la cucina di casa in uno strumento di racconto e valorizzazione delle eccellenze italiane.