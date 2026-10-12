La ricerca analizza le politiche pubbliche, la sostenibilità e la coesione europea. Il Rapporto sarà presentato in anteprima al TTG Travel Experience di Rimini

È stato pubblicato il XXVII Rapporto sul Turismo Italiano, l'autorevole e prestigiosa pubblicazione scientifica che si è affermata come un riferimento fondamentale per la conoscenza e l'interpretazione del turismo nazionale. Un'opera di particolare rilievo nel panorama della ricerca italiana, che analizza le trasformazioni del settore, le sfide emergenti e le prospettive di sviluppo, offrendo un importante contributo alla definizione delle politiche pubbliche e delle strategie per un turismo più competitivo, sostenibile e attento alle specificità dei territori.

Il Rapporto è realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (CISET) e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La pubblicazione è curata da Antonia Gravagnuolo, Alfonso Morvillo, Giulio Maggiore, Peppino De Rose ed Emilio Becheri e raccoglie contributi scientifici di accademici, esperti e dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato, dedicati alle principali questioni che interessano il turismo italiano.

Tra gli Editor figura il professor Peppino De Rose, economista, esperto in politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e docente presso l'Università della Calabria e l'Università del Salento. Il prof. De Rose ha curato il coordinamento scientifico della sezione “Politiche per il Turismo”, dedicata alle politiche pubbliche, alla governance, alla coesione europea e alle strategie di sviluppo del settore, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni e dei territori.

Il XXVII Rapporto sul Turismo Italiano sarà presentato in anteprima presso l'Italy Arena del Rimini Expo Centre, nell'ambito del TTG Travel Experience, manifestazione di riferimento nel Mediterraneo per il turismo mondiale. L'incontro, dedicato al tema “Governare la transizione verso un turismo di valore. L'esistenza dei territori tra sostenibilità, cultura e coesione europea”, offrirà un'occasione di confronto tra ricerca, istituzioni e operatori sulle sfide del settore e sulle prospettive di sviluppo del turismo italiano.