Un quarto di secolo nel segno dell'amore e dell'impegno per la promozione della Calabria più autentica, tra cultura, tradizione e identità. Tanti anni di lavoro, intenso e costante, spesi per realizzare un progetto che oggi racconta di un cammino straordinario, dentro un binomio capace di coniugare l'enogastronomia d'eccellenza con la grande musica italiana. Scoperta delle origini e valorizzazione dei luoghi insieme; e, ancora, modello vincente per una nuova narrazione del Mezzogiorno. Un percorso, iniziato all'alba del nuovo millennio, che adesso festeggia un traguardo suggestivo. La XXV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova promette di sorprendere ancora una volta il grande pubblico dell'estate calabrese. E gli ingredienti per un'edizione da record ci sono davvero tutti, fino al concerto clou di Fabrizio Moro il 10 agosto (ingresso libero).

La conferenza stampa

La XXV edizione della Festa Nazionale dello Stocco è stata ufficialmente presentata questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Cittanova. Presenti alla conferenza stampa il Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova Giuseppe Gentile, il titolare dell'Azienda Stocco&Stocco Francesco D'Agostino, il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, il Vicesindaco con delegato alla Cultura avv. Rita Morano. «Celebriamo un traguardo storico – è stato affermato dagli organizzatori – che è il frutto di un amore viscerale e vero per questa terra. Un cammino che, anno dopo anno, ha saputo trasformarsi in progetto concreto per la scoperta e la promozione della Calabria, diventando modello vincente e apprezzato in tutta Italia».

Il programma

Il programma si snoderà lungo una tre giorni intensi e ricchi di appuntamenti. Il 9 agosto il via ufficiale con la terza Festa dell'Emigrante in piazza Calvario: spettacolo musicale di Micu u Pulici e Angelo Mauro ad allietare la consegna di attestati agli emigrati cittanovesi che nel tempo hanno rinnovato il legame profondo con la loro terra d'origine. Il 10 agosto gli eventi clou: a partire dalle 19,30 viale Campanella si colorerà di gusto e tradizione, trasformandosi nell'ormai consueto ristorante sotto le stelle. La Sagra dello Stocco (Marchio di qualità Epli 2025) quest'anno riserverà sorprese davvero importanti, nel segno dell'evoluzione della cucina tradizionale e della condivisione delle esperienze. Alle 22,00 il concerto, unica data in Calabria, di Fabrizio Moro, cantautore romano amato dal pubblico e vincitore di due Festival di Sanremo e, di recente, di Canzonissima 2026. Alle 00,15 dell'11 agosto lo spettacolo di “Nostalgia '90” in piazza San Rocco. Uno spettacolo nello spettacolo per chiudere in bellezza i venticinque anni della Festa Nazionale dello Stocco.

La partnership

La Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova in sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino, azienda leader su scala nazionale per la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. La, che anche quest'anno accoglierà migliaia di appassionati, cultori del genere, turisti, manifestazioni di visitatori nazionali e internazionali, gode anche del prestigioso sostegno della Tørrfisk fra Lofoten IGP (consorzio norvegese di tutela e promozione dello stoccafisso). Significativa la rete istituzionale e dei partner: il Comune di Cittanova, che ha concesso patrocinio e contributo, la Regione Calabria, Calabria Straordinaria, una importante rete di collaborazioni da parte di realtà aziendali che si confermano sostenitrici convinte e appassionate di un progetto concreto e coinvolgente dedicato al rilancio del territorio.

La Capitale italiana dello stoccafisso

Grazie alla Festa Nazionale dello Stocco Cittanova ha saputo guadagnarsi, con merito, il titolo di Capitale Italiana dello Stoccafisso. Un riconoscimento che spiega con precisione i risultati straordinari ottenuti da un percorso di respiro ampio e calibrato non solo sulle esigenze di promozione del comprensorio, ma anche sui gusti di target diversi e sempre più esigenti. Oggi la Festa è in grado di dialogare con i grandi flussi del turismo stagionale e, al contemporaneo, con gli amanti del turismo di prossimità ed esperienziale. Tutto questo in un quadro di valorizzazione efficace di una delle eccellenze enogastronomiche più importanti della Calabria.

La Sagra dello Stocco

Per la sua XXV edizione, la Sagra dello Stocco propone un menù capace di intrecciare tradizione e innovazione. Piatti pregiati selezionati da chef d'eccezione e realizzati a partire da un prodotto pregiato e di primissima qualità: panino con lo stoccafisso; maccheroncino con stocco e ventricelle; stocco alla ghiotta cittanovese e baccalà alla mugnaia. Ulteriore novità, la ciambella dolce per chiudere in una degustazione da vivere con i cinque sensi. Per il drink importante collaborazione con l'Azienda Vino Morano.

La Festa, la Calabria, il futuro

«La XXV edizione della Festa sarà per tutti noi un appuntamento eccezionale e suggestivo – ha sottolineato il Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova, Pino Gentile –. In sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino e grazie alla collaborazione del Comune di Cittanova, proponemo al pubblico un percorso culturale, turistico e promozionale di prim'ordine, nel solco di un'esperienza lunga e qualificata che vede il nostro evento tra i più significativi dell'estate calabrese da un quarto di secolo. Veniamo da venticinque anni di impegno concreto durante i quali abbiamo scritto pagine indelebili per Cittanova e per l'intera regione. Ne hanno parlato la stampa nazionale e locale, le riviste di settore, i grandi player del marketing culturale e turistico. Abbiamo operato sempre con umiltà, ma nella consapevolezza del valore immenso che questo progetto ha saputo conquistarsi. Ritrovarsi qui, all'apice di un percorso del genere, con quasi un milione di presenze spalmate in un quarto di secolo, è un'emozione particolare. Ed è anche per questo che voglio ringraziare un partner eccezionale come Francesco D'Agostino, motore instancabile e amico fraterno. Un grazie al Comune di Cittanova, alla Lofoten IGP, alla Regione Calabria, al Consiglio regionale della Calabria, a Calabria Straordinaria, agli sponsor e ai sostenitori. Grazie alle forze dell'ordine ea quanti hanno operato per la riuscita delle iniziative in totale sicurezza. Siamo pronti ad illuminare ancora una volta l'estate calabrese con il binomio vincente che ci ha reso celebri in tutto il Paese, l'enogastronomia d'eccellenza e la grande musica italiana».

Con la XXV edizione, dunque, la Festa Nazionale dello Stocco rinnova così la propria missione: promuovere il patrimonio gastronomico, culturale e turistico di Cittanova e della Calabria, offrendo un'esperienza capace di unire tradizione e innovazione, gusto e spettacolo, identità locale e richiamo nazionale.

«Tutto è iniziato il 13 agosto del 2001 – ha ricordato il titolare dell'Azienda Stocco&Stocco Francesco D'Agostino – quando realizzammo la prima edizione della Festa con la presenza di un grande uomo e un grande artista come Mino Reitano. Da allora abbiamo percorso tanta strada, costruendo esperienze che sono parte integrante della storia di Cittanova. La Festa Nazionale dello Stocco è un format vincente, coinvolgente, costruito su un binomio consolidato. Da una parte l'enogastronomia d'eccellenza, dall'altra le grandi note della musica italiana. Su queste basi abbiamo inviato al mondo una cartolina suggestiva della Calabria più autentica, consacrando un piccolo paese del Sud come Capitale Italiana dello Stoccafisso. La mia azienda è orgogliosa di essere parte integrante di questo progetto. Un progetto sano, lungimirante, ormai modello per tutto il Paese. Per questo, lo dico con orgoglio, voglio ringraziare la Pro Loco di Cittanova, il Presidente Pino Gentile e tutti i soci di una realtà virtuosa».

«Tra i grandi eventi dell'estate calabrese – ha scandito il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico – la Festa Nazionale dello Stocco riveste un valore particolare legato alla sua proposta sociale, culturale e turistica. Un percorso articolato, che unisce in modo straordinario la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, la scoperta ambientale e identitaria, la riscoperta delle tradizioni. Tutto dentro un contenitore coinvolgente e pensato per un pubblico variegato e sempre più esigente. Il potenziale promozionale e turistico per Cittànova è immenso. L'Amministrazione comunale sostiene con convinzione questo percorso d'eccellenza e lavora affinché la collaborazione possa essere sempre più proficua, nella certezza che questo evento saprà leggere il futuro in anticipo, continuando ad investire nella vita del paese con la passione, la competenza e l'amore di sempre».

«Promozione e valorizzazione dell'identità e della cultura cittanovese – ha sottolineato l'avv. Rita Morano – rappresenta un indirizzo che la Festa Nazionale dello Stocco ha saputo interpretare nel segno della qualità, della competenza, del coinvolgimento e della gestione puntuale. Complimenti per questo traguardo storico e suggestivo».

Venticinque anni di successo