Torna TuttoFood a Milano e torna con una Calabria protagonista più che mai. Da oggi e fino all’8 maggio, Fiera Milano celebra le eccellenze del settore alimentare globale.

Un appuntamento fondamentale a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore, dove scoprire, definire e guidare l’evoluzione del comparto food & beverage.

La nostra Regione si presenta con una collettiva organizzata dal Dipartimento Agricoltura guidato dall’assessore Gianluca Gallo e da Arsac con il direttore Fulvia Caligiuri, sono oltre 100 i produttori che espongono con fierezza le eccellenze di un territorio che non è secondo a nessuno. Mille metri quadrati di spazio dedicato che raccontano storie autentiche, sapori identitari, antiche tradizioni.

La nostra Regione si presenta a Tuttofood 2025, l’evento fieristico dedicato all’enogastronomia, con una collettiva, organizzata dal Dipartimento Agricoltura e dall’Arsac, composta da ben 102 aziende. Francesca Lagoteta in questi giorni sarà a Milano per raccontarci l’evento.

Gianluca Gallo: «Una regione che sta riacquistando orgoglio»

«C’è tanto entusiasmo qui in fiera oggi da parte delle aziende calabresi che incontreranno decine e decine di buyer internazionali nei prossimi giorni – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –. Penso che TuttoFood sia un ulteriore passo in avanti per una regione che sta acquistando orgoglio e consapevolezza di se stessa. C’è la convinzione che probabilmente questa volta sia il turno della Calabria e che, attraverso il settore agricolo e agroalimentare (che noi abbiamo per anni abiurato e del quale ci siamo vergognati) invece si possa costruire un modello di sviluppo».