Nominata la nuova dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria. Si tratta di Loredana Giannicola, già alla guida dell'Ambito territoriale di Cosenza. La nomina è stata accolta positivamente dal mondo sindacale e politico.

«La nomina di Loredana Giannicola - afferma il segretario generale della Cisl Scuola Calabria Raffaele Vitale - costituisce un segnale di speranza per l'intera comunità scolastica calabrese. Stimatissima dirigente scolastica, eccellente coordinatrice dei Dirigenti tecnici, il nuovo incarico rappresenta il giusto traguardo per una persona che si è sempre dedicata con grande professionalità al mondo della scuola. Un segnale importante, rafforzato dal fatto che è stata individuata una persona che ha sempre operato nella nostra regione e che ben conosce i problemi del territorio. Come Cisl Scuola siamo felici di confrontarci con lei e di poterle manifestare tutte le problematiche del personale scolastico. Un caloroso saluto anche a Antonella Iunti che, per diversi anni, ha governato brillantemente l'Ufficio e che è stata destinata, da tempo, ad altro prestigioso incarico».

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro - afferma il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto - a Loredana Giannicola. Sono certo che le sue competenze e la professionalità che la contraddistingue saranno un valore aggiunto per il sistema educativo della Regione. Abbiamo bisogno di offrire ai nostri giovani sempre nuovi strumenti e modalità di apprendimento per favorire la loro crescita intellettuale e personale».

La Uil Scuola Calabria «accoglie con grande favore la nomina di Loredana Giannicola riconoscendone le competenze, il profilo professionale e l'attenzione costante al dialogo con il mondo della scuola. L'esperienza maturata alla guida dell'Ambito territoriale di Cosenza rappresenta una garanzia di equilibrio, responsabilità e visione condivisa delle politiche scolastiche regionali. Ad Antonella Iunti va il ringraziamento della Uil Scuola Calabria per il lavoro svolto e per il contributo determinante offerto allo sviluppo del sistema scolastico calabrese».

«Accolgo con soddisfazione - afferma l'europarlamentare calabrese Giusi Princi - la notizia della nomina di Loredana Giannicola. Conosco da molto tempo Giannicola e ne ho sempre apprezzato la competenza, il rigore e la visione con cui lavora. La sua designazione rappresenta una scelta lungimirante perché incarna un modello di guida manageriale moderna, già ampiamente riconosciuto nel suo eccellente operato come coordinatrice degli Ispettori tecnici dell'Ufficio scolastico regionale e, ancor prima, come dirigente scolastico. Sono certa che anche in questo nuovo ruolo saprà interpretare con sensibilità e determinazione le esigenze del mondo dell'istruzione e delle comunità educative della nostra regione. La Calabria potrà, infatti, contare su una dirigente capace e autorevole che, da calabrese, conosce bene i bisogni del mondo scolastico della regione e saprà tradurli in opportunità per il territorio».

«Continueremo a lavorare insieme - aggiunge Giusi Princi - su progetti strategici e innovativi che possano consolidare il ruolo della Calabria quale modello di buone pratiche educative e formative, non soltanto in Italia ma anche in Europa. Un sentito ringraziamento va anche al direttore generale uscente Antonella Iunti, oggi capo dipartimento al personale e al bilancio del ministero dell'Istruzione e del Merito, con la quale ho collaborato proficuamente nell'interesse della scuola calabrese, anche nel mio precedente ruolo di assessore all'Istruzione e vicepresidente della Regione Calabria».