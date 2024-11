«Nonostante sia trascorso un anno dalla sua scomparsa, Silvio Berlusconi, con i suoi valori, con l’amore per l’Italia e per la libertà che ci ha trasmesso, è ancora presente nel nostro modo di agire e di fare politica».

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia che continua: «Alle elezioni europee Forza Italia ha dimostrato non solo di crescere, ma di rappresentare un saldo punto di riferimento per gli italiani che si riconoscono negli ideali moderati, democratici e liberali in cui Berlusconi ha sempre creduto».

«La sua eredità politica è un popolo, un credo, una classe dirigente - guidata dal segretario Antonio Tajani - coesa e di qualità. Per noi che abbiamo il compito di portare avanti il suo disegno e i principi nei quali credeva, i suoi insegnamenti saranno sempre la stella polare a cui guardare», ha concluso Occhiuto