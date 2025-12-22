Il 12 mesi punta a stimolare curiosità e senso di appartenenza. I promotori: «Vogliamo che questa bellezza diventi quotidiana»
"Centro Storico Nicastro" annuncia il lancio del nuovo calendario 2026: una raccolta esclusiva di dodici scatti realizzati da smartphone che trasforma i vicoli e gli scorci del centro storico di Nicastro in una mostra fotografica itinerante, pronta a entrare nelle case dei cittadini.
Sotto il claim «Un anno di bellezza nel Centro Storico di Nicastro», il progetto non si limita a segnare il passare del tempo, ma si propone come un vero oggetto d’arredo.
Il formato è stato studiato per valorizzare ogni singola immagine, rendendola un quadro capace di raccontare la storia e la poesia del cuore antico di Lamezia.
«L’idea è nata dallo stupore dei cittadini stessi», spiegano i promotori del progetto. «Spesso, guardando i nostri scatti sui social, molti restano sorpresi nello scoprire angoli della città che non avevano mai notato. Con questo calendario vogliamo che quella bellezza diventi quotidiana, spingendo le persone a uscire di casa per riappropriarsi fisicamente di quei luoghi, visitandoli dal vivo».
Il calendario è un invito a rallentare: ogni mese propone una "porta aperta" su una piazzetta nascosta, un dettaglio di un vicolo o un gioco di luci tra le case antiche.
Una selezione accurata che punta a stimolare la curiosità e il senso di appartenenza. Per preservare il valore dell’iniziativa, il gruppo ha scelto una tiratura limitata di sole 100 copie. Una scelta che trasforma il calendario in un piccolo tesoro da custodire o regalare.
Dove trovarlo
Il calendario è disponibile nei punti vendita autorizzati:
- Edicola Giuseppe Cerminara
- Edicola Domenico e Angela Cerminara