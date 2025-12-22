Il talento calabrese è stato uno dei maestri professionisti in gara nel programma televisivo. Insieme all'attrice Tale Torjussen ha conquistato il successo nel rinomato talent show dedicato alla danza.

Un giovane ballerino calabrese ha recentemente trionfato nel rinomato talent show televisivo dedicato alla danza, “Skal vi Danse”, la versione norvegese di “Ballando con le Stelle”. Si tratta di Antonio Careri. Il talento di Gioia Tauro, uno dei maestri professionisti, dividendo il palco con altri colleghi e 13 stelle dello spettacolo, ha gareggiato in tandem con l’attrice e influencer Tale Torjussen.

Il programma era iniziato a ottobre e trasmesso sulla rete televisiva Tv2. Ogni settimana, le coppie si sono sfidate eseguendo una o più coreografie, fino alla finalissima di sabato sera. Il successo di Antonio Careri ha generato immenso orgoglio nella sua città di origine. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando entusiasmo. Un traguardo significativo, che rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche una fonte di ispirazione per le future generazioni di artisti, incoraggiate a sognare.

La storia di Antonio Careri è un chiaro esempio di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari. È cresciuto artisticamente nella scuola di danza gioiese Armada Nueva. Dopo, all’età di 19 anni, si è trasferito a Roma per proseguire la sua formazione, collaborando con coreografi di spessore ed esibendosi in eventi di carattere internazionale.

È entrato a far parte della prestigiosa compagnia di danza “Burn The Floor”, mettendosi in mostra tra Europa e America. In Italia ha lavorato con il famoso ballerino étoile della Scala di Milano, Roberto Bolle, partecipando al suo programma “Viva la danza” e come istruttore all’evento “On Dance”. Con la ballerina svedese Veera Kinnunen, amatissima maestra della versione italiana di “Ballando con le Stelle”, ha collaborato, nelle vesti di ballerino, direttore dei casting e assistente coreografo, allo show “In The Deep”. Ha già partecipato nelle vesti di insegnante anche all’edizione svedese di Ballando con le stelle, “Let’s Dance”. La sua carriera in Norvegia continuerà anche per il prossimo anno, in quanto farà parte dello spettacolo “Dancing stars by professionals”.