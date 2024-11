L'aria fresca che ha apportato forti temporali su gran parte della Calabria verrà presto scalzata nuovamente dalla rimonta anticiclonica: aria calda dal nord Africa infatti, a partire da Ferragosto ma soprattutto da martedì 16 agosto, si espanderà verso la nostra regione apportando un notevole rialzo delle temperature e tempo stabile ovunque.

Per la giornata di Ferragosto ci attendiamo tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi; qualche nuvola nel pomeriggio solo nelle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma non sono comunque previste precipitazioni e in serata lungo le coste tirreniche ma anche qui senza rischio di precipitazioni.

Ferragosto al mare: le previsioni

Per gli amanti delle zone marine si prospetta una giornata stabile su tutte le coste sia tirreniche che joniche con sole splendente da Diamante fino a Scilla e da Roseto Capo Spulico fino a Roccella jonica; clima decisamente più caldo rispetto a questi giorni con valori in aumento e compresi tra i 30°C e i 33°C senza comunque particolari eccessi.

Ferragosto in montagna: le previsioni

Per gli amanti della montagna invece avremo anche qui bel tempo con cieli sereni al mattino ma nel pomeriggio si avrà un aumento della nuvolosità specie nelle aree cosentine e catanzaresi, tra Camigliatello, Silvana Mansio e nei villaggi Mancuso e Palumbo ma comunque senza rischio di precipitazioni. Anche qui le temperature saranno in deciso aumento rispetto ai giorni scorsi con valori che saranno compresi tra i 24°C e i 27°C.

I venti