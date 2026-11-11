«Credo che il contributo principale della mia tesi sia dimostrare quanto l’analisi di mercato sia fondamentale per costruire un progetto e-commerce, offrendo spunti concreti per valorizzare il patrimonio agroalimentare calabrese e replicare questo approccio in altri territori italiani». Giuseppe Solano, originario di San Calogero e neolaureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è tra i cinque vincitori del premio nazionale “e-Next: l’evoluzione dell’e-commerce”, promosso dall’Associazione italiana commercio elettronico (Aicel).

Al centro del suo lavoro c’è la tesi “Lancio di Ceresella.it. E-commerce di prodotti tradizionali calabresi tra identità locale e sviluppo”. Un progetto che mette in relazione commercio online, produzioni del territorio e opportunità di crescita.

Il riconoscimento e il legame con la Calabria

«Questo riconoscimento rappresenta per me una grande soddisfazione per il tempo, l’impegno e la passione dedicati alla ricerca, anche grazie al prezioso supporto del mio relatore, il Prof. Alessandro Recla», commenta Solano.

La premiazione della seconda edizione si è tenuta al Museo Diocesano di Brescia, durante l’evento New Deals 2026. A consegnare i riconoscimenti è stato il presidente di Aicel, Andrea Spedale. L’iniziativa, realizzata con l’osservatorio INR eCommerce e in collaborazione con Rotary Club Brescia Next, mette a disposizione un fondo complessivo di 10mila euro per cinque vincitori.

La selezione ha valorizzato innovazione e merito accademico, considerando gli aspetti economici e strategici del commercio elettronico, le dinamiche sociali e comunicative e il quadro normativo ed etico del settore.

Ricerca, imprese e nuove generazioni

«Per Aicel, sostenere le nuove generazioni significa investire nella crescita dell'intero ecosistema e-commerce italiano», afferma Spedale. «Di fronte alle sfide dell’Intelligenza Artificiale, queste sinergie sono ancora più importanti».

Con Solano sono state premiate Giorgia Ciardiello e Laura Signoroni, dell’Università degli Studi di Brescia, Sofia Ciancaleoni, dell’Università degli Studi di Perugia, e Valeria Bonaccorso, dell’Università degli Studi di Messina. I loro lavori affrontano social media e marketing, regolazione delle grandi piattaforme digitali, pubblicità nel lusso e tutela dei consumatori nell’era dell’intelligenza artificiale.

Durante la serata è stata presentata anche la terza edizione di e-Next, 2026-2027: secondo quanto annunciato dall’associazione, il bando sarà disponibile a breve.