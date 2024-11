L’iniziativa è una campagna educativa itinerante della polizia di stato sui temi dei social network, del cyberbullismo e dell’adescamento online

Il 6 aprile farà tappa a Catanzaro la quarta edizione di “Una vita da social”, con lo slogan #unaparolaeunbacio, la campagna educativa itinerante della polizia di stato sui temi dei social network, del cyberbullismo e dell’adescamento online. Tale campagna educativa, sull’importanza della sicurezza della privacy, partita da Roma il 5 febbraio e sosterà in 45 città del territorio nazionale con due tappe in territorio europeo.

Quest’anno l’iniziativa che si realizza attraverso un truck lungo 18 metri e largo 5, nelle città in cui fa tappa si trasforma in un’aula multimediale, in grado di ospitare i ragazzi delle scuole per potervi svolgere l’attività didattica. Infatti gli agenti della polizia postale e delle comunicazioni terranno una lezione sulle diverse tipologie di pericoli presenti nella rete.

A Catanzaro il truck sosterà dalle ore 10:00 alle ore 16:00 al parco della biodiversità dove gli operatori della polizia di stato riceveranno gli studenti di molti istituti scolastici che hanno aderito a partecipare all’iniziativa, alla quale sarà presente il questore della provincia di Catanzaro, Amalia Di Ruocco.

l.c.