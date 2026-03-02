Assume efficacia da oggi la riforma del Centro Residenziale dell’Università della Calabria, definita dal rettore Gianluigi Greco, in sinergia con il direttore generale Candeloro Bellantoni, e già condivisa nei giorni scorsi con le organizzazioni sindacali. L’intervento mira a valorizzare l’esperienza universitaria degli studenti, ponendo il loro benessere al centro dell’azione amministrativa attraverso servizi efficienti e una gestione rigorosa del patrimonio.

Il primo atto di questo nuovo corso è la nomina del dott. Alfredo Mesiano quale direttore del Centro. Una scelta che colma un vuoto gestionale durato circa cinque anni, garantendo finalmente alla struttura una guida tecnico-amministrativa esclusiva e pienamente dedicata alle complesse dinamiche della residenzialità. La riforma sarà inoltre implementata e seguita nel suo sviluppo operativo dalla prorettrice al Centro Residenziale, Elvira Brunelli, e – per quanto attiene alle specifiche esigenze della residenzialità – dal delegato per il Patrimonio e la programmazione edilizia, Paolo Lonetti. L'obiettivo è recuperare la visione originaria di un campus che sia non solo luogo di studio, ma anche di vita e partecipazione.

La visita del Rettore

Questa mattina Gianluigi Greco ha effettuato un sopralluogo per visionare lo stato dei luoghi e inaugurare simbolicamente il nuovo piano operativo, ribadendo la vicinanza dell'istituzione agli studenti.

«Il Centro Residenziale è l’anima dell’Unical e rappresenta il nostro tratto identitario più forte – ha dichiarato il Rettore –. Proprio per questo, sento il dovere di assicurare ai nostri studenti servizi che siano all'altezza delle loro aspettative. Con questa riorganizzazione puntiamo a garantire un ascolto diretto delle loro istanze e una più capillare capacità di seguire le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. Molti dei nostri iscritti usufruiscono dei servizi di alloggio e mensa: a loro va la nostra attenzione più alta, perché il diritto allo studio deve accompagnarsi a una esperienza di vita nel campus sempre più dinamica, stimolante e coinvolgente. Vogliamo che ogni studente si senta parte integrante di una comunità supportata da un’amministrazione sempre presente. Stiamo lavorando per consegnare nuovi alloggi e spazi di socialità, per fare in modo che il nostro campus sia un luogo di crescita accogliente e funzionale».

Il Rettore ha poi annunciato che la riorganizzazione del Centro Residenziale sarà accompagnata da un piano di ascolto diretto degli studenti, articolato in assemblee a cadenza quindicinale presso i vari quartieri residenziali. Il primo di questi appuntamenti è fissato per il prossimo 30 marzo, alle ore 17:00, presso l’Anfiteatro "Maurizio Grande" del Centro Residenziale. La scelta non è casuale: richiama idealmente lo storico incontro di oltre cinquanta anni fa tra Beniamino Andreatta e le prime 600 matricole dell’Unical. «Torniamo in quel luogo simbolo – ha aggiunto Greco – per rinnovare quel patto di fiducia e comunità».

Manutenzioni e monitoraggio: interventi h24

Tra le linee d’azione più immediate della riorganizzazione figura un piano straordinario di cura degli alloggi. È stata già avviata una mappatura analitica di ogni singola residenza per identificare criticità ed eventuali necessità di rinnovo degli arredi. Per garantire la massima tempestività, la struttura che si occupa della manutenzione è stata inserita direttamente all'interno del Centro Residenziale, una scelta amministrativa e logistica che permetterà di rafforzare il servizio tecnico per risolvere con maggiore celerità guasti e urgenze in qualsiasi momento della settimana, fornendo, al contempo, un focus fortemente orientato al benessere degli studenti.

Accoglienza e supporto agli studenti internazionali

Sul fronte dell’accoglienza, nascono i buddy dedicati agli studenti internazionali. Si tratta di tutor specializzati che avranno il compito di guidare i nuovi arrivati nelle questioni riguardanti la residenzialità e l’inserimento nella vita del campus. In questa ottica di supporto logistico, l’Ateneo sta definendo anche il ripristino del servizio di pick-up dall'aeroporto e la riapertura dello sportello immigrazione in collaborazione con la Questura di Cosenza.

Servizi, socialità e benessere

Il piano prevede un forte impulso alla vivibilità dell'area residenziale attraverso lo sviluppo di servizi essenziali come minimarket, edicola e parafarmacia, oltre alla creazione di un calendario unico che armonizzi eventi artistici, musicali e sportivi per animare il campus durante tutto l’anno. L'Ateneo ha, inoltre, avviato un piano per il ripristino e l’ampliamento dei posti alloggio disponibili per gli studenti, per rispondere alla loro crescente domanda di residenzialità. Infine, la Direzione del Centro Residenziale assumerà un ruolo centrale nella tutela della persona: al suo interno sono state infatti incardinate e potenziate le attività relative alle Pari Opportunità, al Benessere d'Ateneo e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), creando un presidio costante per i diritti e le necessità dei residenti.