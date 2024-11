Un’azione diretta, uno striscione srotolato e l’accensione dei fumogeni rossi. Questa mattina un gruppo di studenti militanti ha occupato la centralissima Aula Caldora dell’Università della Calabria scandendo slogan in favore della Palestina e chiedendo lo stop immediato al massacro di civili lungo la striscia di Gaza da parte di Israele. Si tratta di un gesto politico che si è registrato anche in altri atenei italiani, dove sempre più ragazzi cercano di spingere il mondo accademico a prendere una posizione precisa.

Gli occupanti hanno inoltre convocato un’assemblea aperta alle ore 11 a cui seguiranno incontri di approfondimento nel pomeriggio e un ulteriore momento di confronto alle ore 18. Domani, invece, dalle ore 14 parteciperanno al presidio di contestazione del Senato accademico, in cui hanno intenzione di ribadire la loro contrarietà alla posizione assunta della governance di Ateneo.

«Abbiamo occupato l’Aula Caldora, sulla scia delle tante occupazioni in altre università, per dimostrare solidarietà al popolo palestinese e, al tempo stesso, contestare la mancata presa di posizione della governance del nostro ateneo rispetto al genocidio operato da Israele» si legge in una nota diffusa dagli occupanti. «Nelle scorse settimane – scrivono ancora- abbiamo avviato una mobilitazione in tutto l’ateneo, in risposta all’appello di Giovani Palestinesi d’Italia e a quello della Birzeit University, col fine di sensibilizzare la comunità accademica sull’ennesimo episodio dell’oppressione israeliana in Palestina, nonché ottenere una presa di posizione da parte della governance dell’Università della Calabria a favore di un cessate il fuoco, per la fine di qualsiasi coinvolgimento dell’UniCal in progetti di produzione di armamenti e dei rapporti della stessa con aziende della filiera bellica, come Leonardo SPA».

«Mentre continuavano i bombardamenti dell’esercito israeliano e l’accanimento contro profughi e persone ferite negli ospedali e nelle scuole utilizzate come rifugio – evidenziano – abbiamo proseguito la mobilitazione attraverso volantinaggi, assemblee pubbliche e manifestazioni spontanee, alla ricerca di una risposta istituzionale al nostro appello, il quale ha raccolto centinaia di firme nel corpo accademico in breve tempo. Dopo oltre una settimana, in un incontro con il magnifico rettore Nicola Leone, abbiamo constatato la completa mancanza della volontà politica di opporsi alla pulizia etnica in corso e di prendere una posizione che riconosca i crimini di guerra commessi dallo stato israeliano. Registriamo inoltre che l’incontro si è tenuto in un clima poliziesco, che ci ha accompagnato in tutto il periodo della mobilitazione, in linea con una generale criminalizzazione della solidarietà a livello internazionale».

«Crediamo – concludono gli studenti dell’Unical che hanno occupato l’Aula Caldora – che dai luoghi del sapere sia fondamentale alzare la voce contro la persecuzione di un popolo e potersi esprimere liberamente contro le atrocità in atto, mentre il dibattito pubblico è letteralmente dominato da posizioni che avallano l’operato di Netanyahu e le pratiche brutali del suo esercito. Non possiamo restare fermi e rassegnarci al silenzio complice delle istituzioni! Da oggi l’Aula Caldora sarà il punto di riferimento dei prossimi appuntamenti della mobilitazione, assemblee e iniziative di approfondimento per allargare il dibattito su questi argomenti».