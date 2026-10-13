E’ il professore Daniele Torella, direttore della cardiologia universitaria dell’Azienda Dulbecco, il nuovo presidente del Senato accademico dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Eletto all’unanimità guiderà l’organo accademico per i prossimi 3 anni. «Sono profondamente onorato di rappresentare un organo così fondamentale e prestigioso per la nostra comunità – commenta -, un ruolo che porterò avanti con dedizione, competenza e visione. L’Ateneo si trova ad affrontare sfide cruciali per il proprio futuro: dall'innovazione della didattica al potenziamento della ricerca scientifica, fino al consolidamento del nostro ruolo di motore di sviluppo culturale, sociale ed economico per l'intero territorio.

L’Ateneo si trova in una fase di profonda evoluzione e siamo chiamati ad innalzare ulteriormente gli standard della nostra offerta formativa e a garantire alle nuove generazioni un percorso di studi moderno ed inclusivo. Ringrazio tutti per la fiducia e sono certo che opereremo con uno spirito di grande collaborazione. Le sfide che ci attendono richiedono coesione, coraggio e una progettualità ambiziosa per continuare ad affermare l'eccellenza della nostra università nel panorama accademico nazionale ed internazionale. Desidero esprimere al Magnifico Rettore Cuda il mio più sincero ringraziamento per la fiducia accordatami. Svolgerò il prestigioso incarico di presidente del Senato Accademico con profondo senso di responsabilità, autentico spirito di servizio e costante impegno, operando in piena sintonia con la sua autorevole guida e con le sue linee di indirizzo strategico, al fine di contribuire, con leale e fattiva collaborazione, alla realizzazione degli obiettivi di crescita e valorizzazione del nostro Ateneo».

Fanno parte del Senato accademico, in rappresentanza dei Dipartimenti, oltre al presidente Torella, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, la prof.ssa Paola Roncada (Direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute) e la prof.ssa Aquila Villella (Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia). Rappresentanti dei professori ordinari: prof.ssa Elena Succurro (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) e prof.ssa Maria Colurcio (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia). Rappresentanti del Professori associati: prof.ssa Maria Eugenia Caligiuri (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), prof.ssa Anna Artese (Dipartimento di Scienze della Salute) e prof.ssa Fabiola Marino (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica). Rappresentante dei Ricercatori: dott. Francesco Rania (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia). Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo-Bibliotecario: dott. Francesco Maurici. In rappresentanza degli studenti: Ciro Rizzaro e Deila Arturi.

Nella giornata di ieri, alla presenza del rettore Giovanni Cuda, si è svolta inoltre la prima riunione del Senato accademico durante la quale sono state discusse le nuove linee programmatiche per potenziare l’Ateneo.