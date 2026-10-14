Il rocker mostra su Instagram la casacca numero 7 personalizzata con il suo cognome, impreziosita dalle immagini dell’Isola Bella e del Teatro Antico. Per il club siciliano una vetrina internazionale e un invito al Blasco: «Ti aspettiamo allo stadio»

La maglia biancazzurra del FC Taormina arriva nelle mani di Vasco Rossi. E il rocker di Zocca decide di mostrarla con orgoglio ai suoi oltre 2 milioni e mezzo di follower su Instagram.

È la maglia numero 7, personalizzata con il suo cognome. Una casacca speciale, che sul retro racconta Taormina attraverso uno scorcio dell’Isola Bella e, sull’altro lato, il Teatro Antico: due simboli della città conosciuti in tutto il mondo.

Così, almeno per un giorno, Vasco diventa anche un po’ tifoso del Taormina. Un’immagine che porta i colori della squadra ben oltre il calcio e regala al club una vetrina internazionale.

Il gesto arriva dopo il rapporto nato nelle scorse settimane tra il rocker e Taormina. Vasco, atteso al Teatro Antico, non aveva potuto partecipare al Taormina Music Awards per un problema di salute, poi superato, ma aveva comunque voluto essere presente attraverso un videomessaggio.

Ora arriva questa nuova fotografia: Vasco con la maglia del FC Taormina.

La società non nasconde la soddisfazione: «Per noi è un motivo di grande orgoglio vedere la nostra maglia tra le mani di una leggenda assoluta della musica italiana». E poi l’invito rivolto al Blasco: «Chissà, magari un giorno ti aspettiamo allo stadio».

Ma questa storia racconta anche qualcosa di più della semplice curiosità sportiva. Taormina continua a consolidare il suo ruolo di grande capitale internazionale della cultura, dello spettacolo e del turismo. Una città che negli ultimi anni ha saputo rafforzare la propria presenza sulla scena mondiale, trasformando la sua bellezza naturale e il suo patrimonio storico in una proposta sempre più autorevole, elegante e riconoscibile.

Dal Teatro Antico agli eventi internazionali, dalla musica al cinema, dalla cultura all’alta ospitalità, Taormina continua ad attrarre artisti, personalità e visitatori da ogni parte del mondo. E lo fa conservando una caratteristica che resta decisiva: la capacità di essere protagonista senza perdere la propria identità.

La maglia del FC Taormina nelle mani di Vasco Rossi è, in fondo, anche questo: un piccolo episodio che porta ancora una volta il nome della città dentro una grande vetrina internazionale.

E adesso resta l’invito.

Vasco allo stadio, magari con quella numero 7 biancazzurra sulle spalle.