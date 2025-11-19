Il progetto prevede una migliore integrazione tra trasporto ferroviario e strutture ricettive, servizi dedicati ai gruppi scolastici e soluzioni che facilitano l'arrivo in treno alla stazione di Scalea – Santa Domenica Talao, individuata come hub della Riviera dei Cedri per raggiungere borghi, parchi e luoghi di interesse del territorio

Ecotur e Trenitalia avviano una collaborazione per favorire la mobilità sostenibile verso la Riviera dei Cedri, con l’obiettivo di agevolare i flussi turistici scolastici e privati. La nuova linea di cooperazione interessa in particolare l’organizzazione dei Campi Scuola e dei viaggi di istruzione, rafforzando l’accessibilità della destinazione grazie ai collegamenti ferroviari diretti.

Il progetto

Il progetto prevede una migliore integrazione tra trasporto ferroviario e strutture ricettive, servizi dedicati ai gruppi scolastici e soluzioni che facilitano l'arrivo in treno a Scalea – Santa Domenica Talao, individuata come hub della Riviera dei Cedri per raggiungere borghi, parchi e luoghi di interesse del territorio.

Le dichiarazioni di Giancarlo Formica

«La collaborazione con Trenitalia ci consente di offrire a scuole e famiglie un modello di viaggio più semplice, sicuro e sostenibile. La Riviera dei Cedri è oggi più accessibile e competitiva sul mercato turistico scolastico nazionale», ha sottolineato Giancarlo Formica, presidente Ecotur.

Le dichiarazioni di Angelo Napolitano

«In un solo mese abbiamo accolto oltre 50 scuole. L’intermodalità treno–accoglienza rafforza la qualità dell’offerta e risponde alla crescente richiesta di turismo scolastico responsabile. Ci aspettiamo ricadute importanti in termini di destagionalizzazione», ha affermato Angelo Napolitano, presidente dell’Associazione ARCA e capofila del progetto Riviera dei Cedri – Porta della Calabria Sostenibile e Accessibile.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

«Questa iniziativa supporta il territorio e amplia le opportunità di viaggio per studenti e famiglie. La stazione di Scalea si conferma un nodo strategico per raggiungere tutta la Riviera dei Cedri», ha dichiarato Fabio Ferrara, consigliere con delega al turismo e all’innovazione del Comune di Scalea.

Promozione turistica

La collaborazione tra Ecotur e Trenitalia rientra in una più ampia strategia territoriale per rafforzare un modello di ospitalità sostenibile basato sulla mobilità ferroviaria, sull’outdoor tourism e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale calabrese. L’accordo di co‑marketing sarà operativo dalla primavera e presentato agli operatori turistici con appuntamenti dedicati sul territorio.