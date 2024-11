Tragedia nelle campagne di Piscopio. La vittima è un agricoltore di ottanta anni. Inutili i soccorsi

VIBO VALENTIA - Incidente mortale col trattore nelle campagne di Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato capovolgendosi in via Fontana vecchia in un appezzamento di terreno privato nei pressi della locale chiesa di San Michele. La vittima è Domenico Profiti, 80 anni, agricoltore del luogo. L'ambulanza del 118, nonostante sia giunta in tempi brevi sul luogo dell'incidente, non ha potuto che constatare il decesso dell'agricoltore, morto sul colpo. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Vibo Valentia.