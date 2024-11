Il sottotenente Tedesco, subentra al Tenete Michele Massaro destinato al NORM della Compagnia di Catanzaro

VIBO VALENTIA – Dal primo settembre il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia è stato assunto dal Sottotenente Rosario Tedesco (nella foto), 35 anni, originario di Melito Porto salvo. Il Sottotenente Tedesco subentra al Tenente Michele Massaro destinato al NORM della Compagnia di Catanzaro. Il sottotenente Tedesco, vanta numerose esperienze nell’Arma territoriale anche in altri ruoli. In particolare ha presto servizio in Sicilia, nel Lazio, nella città di Roma, e a Reggio Calabria presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro da dove è giunto dopo aver ottenuto la promozione a sottotenente ed aver frequentato il corso presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. (ci)