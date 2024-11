Nuova protesta sul campanile di Palazzo Luigi Razza. Ex operaio della Eurocoop minaccia di lanciarsi nel vuoto. Sul posto il capo della squadra mobile di Vibo Valentia che lo convince a desistere. Entro giovedì – la rassicurazione del commissario della Eurocoop – saranno pagati gli stipendi arretrati”

VIBO VALENTIA - Gli ex dipendenti della Eurocoop di Vibo Valentia tornano a protestare. Sono le 14 di oggi pomeriggio, quando uno degli ex netturbini, in attesa di essere ricollocato dalla nuova ditta aggiudicataria dell’appalto sui rifiuti, sale le scale di Palazzo Luigi Razza fino a raggiunge il campanile, già teatro di simili proteste. Minaccia di lanciarsi nel vuoto. Sul posto accorrono i colleghi, la polizia , gli uomini della digos, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che montano il telone da salto. E arriva pure il capo della squadra mobile Orazio Marini (nella foto a sinistra). E’ quest’ultimo che dopo una lunga trattativa riesce a convincere il manifestante a desistere dal suo intento. Il vice Questore si fa garante dell’impegno assunto dal commissario della Eurocoop, circa l’erogazione entro giovedì prossimo, delle due mensilità arretrate. Una stretta di mano e la decisione dell’operaio di scendere dal campanile. (ci)