Il mondo della scuola si mobilita contro la violenza sulle donne. A Vibo Valentia, la Giornata internazionale del 25 novembre ha registrato una significativa partecipazione degli studenti di diversi istituti scolastici cittadini, riuniti in Piazza Municipio per una mattinata di sensibilizzazione e riflessione su un fenomeno che continua a interrogare la società nelle sue dimensioni culturali, educative e sociali.

A promuovere l’iniziativa, dal titolo ‘’Il posto che manca’’, l’Istituto comprensivo Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli, in collaborazione con il Centro antiviolenza Attivamente Coinvolte. Un appuntamento che ha visto nelle giovani generazioni le principali protagoniste di una mobilitazione collettiva, articolata in diversi momenti e linguaggi espressivi.

Rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali, coreografie e letture poetiche hanno scandito la mattinata, offrendo agli studenti l’opportunità di affrontare, attraverso differenti forme artistiche, il tema della violenza di genere, delle discriminazioni e della dignità della donna.

A Vibo Valentia tutte le scuole si sono riunite in piazza municipio per lanciare un monito collettivo.

Momento centrale della manifestazione il flash mob, che ha coinvolto contemporaneamente tutte le scuole partecipanti. A seguire, un lungo corteo si è snodato lungo corso Vittorio Emanuele, attraversando il cuore della città e portando negli spazi della quotidianità il significato della ricorrenza.

A sottolineare la necessità di un impegno educativo che vada ben oltre le iniziative legate al 25 novembre è stata Domenica Cacciatore, dirigente scolastica del Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli.

«Non è la sola giornata che può cambiare le cose – ha spiegato la preside –. È un lavoro certosino, quotidiano, che la scuola svolge non in quanto edificio scolastico, ma attraverso l’azione educativa degli insegnanti». Un compito che si concretizza, ha aggiunto Cacciatore, «in ogni gesto, in ogni programmazione, nella promozione della cultura del rispetto, della gentilezza, della tolleranza e dell’uguaglianza».

La partecipazione delle scuole ha dato voce a una riflessione che chiama in causa l’intera società. Il significato di questa giornata, però , è destinato a misurarsi nella capacità di tradurre la cultura del rispetto non soltanto in parole, ma soprattutto in gesti concreti della vita quotidiana.