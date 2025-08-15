Social
venerdì15 agosto2025
venerdì15 agosto2025
Temi del giorno
Lorenzo Muratore
Gesto solidale

Donare il sangue e il midollo in Calabria, evento di sensibilizzazione promosso a Serra da Avis e Admo

14 agosto 2025
Ore 18:00
Donare il sangue e il midollo in Calabria, evento di sensibilizzazione promosso a Serra da Avis e Admo