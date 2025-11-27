Violazione dell'habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell'Art (Autorità regolazione dei trasporti) sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei Conti.

Nel dettaglio:

violazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali , a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi;

relativa alla conservazione degli , a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi; violazione dell'art. 72 della direttiva 2014/24/UE , in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell'originario rapporto contrattuale ;

, in considerazione delle sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute ; mancata acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.

«La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto - e la conseguente registrazione - della delibera Cipess n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria”», si legge nella nota della Corte in cui si fa anche presente che con la medesima delibera sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all'esito dell'adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali».

Il Mit: «Al lavoro per superare tutti i rilievi»

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «prende atto delle motivazioni della Corte dei Conti. Continua l'iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all'Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità». Così una nota del Mit.