Un traguardo significativo per la pedagogista Teresa Pia Renzo: vent'anni di impegno professionale come pedagogista e dieci dedicati alla formazione per la prima infanzia, un percorso che si consolida come vera e propria impresa culturale nel territorio.

Impresa culturale, dieci anni di formazione per la prima infanzia

Il 2025 segna per lo Studio Pedagogico Renzo un anniversario speciale, frutto di un cammino lungo e intenso a contatto con generazioni di genitori e bambini. Da questo osservatorio privilegiato, anche e purtroppo alla luce dei crescenti episodi di cronaca che evidenziano una diffusa emergenza pedagogica e sociale, è maturata la convinzione che contrastare la povertà educativa sia non solo una missione, ma una responsabilità civile e culturale che coinvolge tutti.

Renzo: «La crisi educativa ha raggiunto livelli allarmanti»

«La crisi educativa attuale – spiega la pedagogista Teresa Pia Renzo – che priva bambini e ragazzi di opportunità fondamentali per il loro sviluppo, ha raggiunto livelli allarmanti, spesso a causa della carenza di occasioni formative e culturali che dovrebbero essere garantite fin dalla scuola dell'infanzia. Ecco perché – precisa - occorre parlarne e confrontarsi».

Un titolo provocatorio per un confronto necessario

«Per continuare a sollecitare riflessioni e confronti su questi temi che perimetrano – sottolinea la Renzo – una crisi che non sé solo delle famiglie ma della società, delle istituzioni, della Scuola e dello Stato, per rafforzare il senso e la direzione di un impegno ventennale, abbiamo inteso condividere e trasformare questa ricorrenza per noi speciale in un evento pubblico di attenzione e sensibilizzazione».

Tra gli ospiti il tenente dei carabinieri Filippi e la giornalista Rai Abate

“Violenze a casa, a scuola, di genere. Governare l’emergenza pedagogica. Con i bambini per rieducare i genitori”. È, questo, il titolo del talkshow che sarà ospitato venerdì 20 giugno alle ore 18 al Teatro Paolella, nel centro storico di Rossano. Nel salotto che sarà allestito sul palco dello storico teatro, la Renzo avrà il piacere di confrontarsi con il tenente colonnello Gianluca Marco Filippi, Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano; con la giornalista professionista, autrice e conduttrice Rai Vittoriana Abate e con l'avvocato, docente universitario di Diritto dell'Informazione e giornalista Cataldo Calabretta. – Il dibattito sarà coordinato e sollecitato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto e dalla giornalista di LaC News 24 Francesca Lagoteta