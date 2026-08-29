In seguito ai casi di Satriano, Montepaone e Sellia ecco i provvedimenti in vigore fino a dicembre prossimo, di concerto con l’Asp

Il sindaco Nicola Fiorita ha adottato una ordinanza nell’ambito delle misure urgenti di prevenzione e controllo del vettore Culex pipiens (zanzara) e, conseguentemente, di contrasto alla circolazione del virus West Nile (WNV).

Il provvedimento, al pari degli interventi assunti di recente dal settore Igiene ambientale di Palazzo De Nobili, fa seguito al riscontro di positività confermata nei comuni di Satriano, Montepaone e Sellia Marina e alle richieste dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione di cessato allarme da parte dell'autorità sanitaria e comunque fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe.

In particolare, ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai gestori di consorzi irrigui, vivai e cantieri edili, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e agricole e a tutti gli operatori economici viene ordinato: