Per quest'anno con "Visioni Fuori-Luogo - secondaria di I e II grado", prevista dal Bando "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione", sono stati finanziati 74 progetti su 154 candidature pervenute, per un investimento complessivo di 3.457.750,75. Lo annuncia la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. «Un passo importante nel nostro impegno per portare il linguaggio cinematografico e audiovisivo dove può fare davvero la differenza: questa linea di finanziamento - spiega Borgonzoni - rafforza infatti il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita e opportunità, soprattutto nelle aree periferiche e nelle zone più disagiate del Paese cui le risorse di questa specifica azione sono destinate. Sostenere questi progetti significa investire nel futuro dei nostri ragazzi, offrendo loro nuovi orizzonti e la possibilità di raccontare il proprio sguardo sul mondo. Continueremo a lavorare per garantire che nessun territorio e nessuno studente resti ai margini della creatività e dell'educazione».

Questo l’elenco delle scuole calabresi finanziate:

Istituto d’istruzione superiore Fermi-Pitagora-Calvosa di Castrovillari : 4 ½. Ai margini del Cinema – 52mila euro

: 4 ½. Ai margini del Cinema – 52mila euro Istituto comprensivo statale Sellia Marina : Il coraggio di Giuditta – 44mila euro

: Il coraggio di Giuditta – 44mila euro Liceo scientifico statale Lombardi Satriani di Mesoraca : Opera a sud, antropologia dei suoi, della civiltà contadina a Mesoraca – 44mila euro

: Opera a sud, antropologia dei suoi, della civiltà contadina a Mesoraca – 44mila euro Istituto superiore “P. Galluppi” di Tropea : Il faro e il vento – 44mila euro

: Il faro e il vento – 44mila euro Liceo delle Scienze umane “G. Mazzini” di Locri: Strade interrotte – 44mila euro

I finanziamenti per ciascuna regione

Il finanziamento è così ripartito per regioni: