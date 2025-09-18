Parte domani, venerdì 19 settembre, a Le Castella, il 18esimo Raduno nazionale dei volontari clown Vip, un evento che per tre giorni trasformerà il territorio in un palcoscenico di solidarietà, allegria e condivisione. Oltre 500 volontari provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle 71 associazioni aderenti a ViviamoInPositivo Vip Italia odv, arriveranno per vivere momenti di formazione, scambio di esperienze e animazione nelle piazze, negli ospedali e nelle case di cura.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Isola Capo Rizzuto, nasce proprio dal grande lavoro di squadra e dalla rete di associazioni che hanno sostenuto la candidatura di Le Castella, tra cui spiccano Regalerò un Sogno di Crotone, Superheroes odv di Siracusa e Japyx – Mototerapia di IsolaCapoRizzuto, pronte a collaborare fianco a fianco con i clown e le istituzioni per regalare sorrisi e momenti di spensieratezza. «Beneficiamo di un grande lavoro di sinergia con i volontari di VIP Italia – ha dichiarato il sindaco Maria Grazia Vittimberga – che hanno scelto Le Castella per diffondere l’importanza del volontariato e dell’attenzione verso chi vive situazioni di disagio, fisico o sociale».

A seguire da vicino le attività saranno anche il vice sindaco Andrea Liò e l’assessore allo Sport Gaetano Muto. «Il raduno nazionale per noi è un momento di incontro, confronto e condivisione – ha spiegato la presidente Sonia Pifferi – un’occasione che rafforza la rete delle associazioni e ci permette di far conoscere ancora di più il valore del volontariato clown».

Il momento clou sarà domenica 21 con la Parata coloratissima sulla spiaggia di Le Castella alle 8.30 e, a seguire, la tavola rotonda “Volontariato: la meraviglia e lo stupore per prendersi cura” presso il Centro Congressi Mediterraneo Igv, con la partecipazione del dottor Luca Manfredini dell’Ospedale Gaslini di Genova e delle associazioni partner.