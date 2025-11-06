Soltanto ieri il nostro network aveva denunciato il ritardo nella erogazione del bonus destinato a sostenere l’acquisto di libri e materiale didattico per gli studenti delle scuole superiori. Oggi la buona notizia

Certamente si tratta di una casualità, una straordinaria coincidenza. E però giusto il giorno dopo l’articolo pubblicato sulle testate del nostro network in merito ai ritardi nella pubblicazione della graduatoria per l’erogazione del voucher caro scuola, con tanto di dichiarazioni rilasciate da Roberto Occhiuto sulla necessità di dare uno scossa al personale amministrativo dei dipartimenti regionali, è stato (finalmente) pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo destinato alle famiglie meno abbienti come sostegno per l’acquisto dei libri e del materiale didattico dei ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della Calabria. 15.357 le domande ammesse, quasi sette milioni di euro le risorse assegnate. Per la precisione si tratta di 6.943.350. Gli uffici, si spera con una certa celerità, provvederanno adesso al trasferimento delle somme agli aventi diritto attraverso bonifico bancario.

Altre 3.012 domande, per un valore pari a 1.367.550 euro, sono state ammesse con riserva; ai beneficiari verrà richiesta una integrazione documentale prima di poter procedere al pagamento del voucher. Infine si registrano 1.092 istanze respinte. Tra i principali motivi della bocciatura la mancanza della dichiarazione ISEE ed il superamento della soglia massima di reddito prevista dal bando, ovvero 15.748,78 euro.

I tre elenchi sono disponibili ai seguenti link:

ELENCO AMMESSI

ELENCO AMMESSI CON RISERVA

ELENCO NON AMMESSI