Scatta il giro di vite del sindaco di Zumpano Fabrizio Fabiano contro la cartellonistica abusiva nell'area industriale della cittadina cosentina. L'operazione è partita con le verifiche svolte da parte dell'ufficio tributario e la polizia municipale con la risultante che metà degli impianti pubblicitari che si trovano sul territorio comunale non è in regola.

In soldoni su 70 aziende che hanno la concessione pubblicitaria ben 35 non versano la tassa annuale, che si aggira a settecento euro, nelle casse del Comune di Zumpano. Di professione avvocato, il primo cittadino di Zumpano ha deciso di “dichiarare fuori gioco” i responsabili di una concorrenza sleale portata avanti sulla pelle degli imprenditori in regola con i pagamenti. «L’azienda che non paga le tasse – si accalora giustamente il sindaco Fabiano – è in grado di proporre ai propri clienti prezzi più bassi e fuori mercato».

