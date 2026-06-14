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domenica14 giugno2026
domenica14 giugno2026
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Fabrizio Flavio Quattrocchi
Fabrizio Flavio Quattrocchi
Opinioni

Ue, varato il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026: Bruxelles mette al centro il capitale umano

14 giugno 2026
Ore 11:27
Ue, varato il pacchetto\u00A0di primavera del semestre europeo 2026: Bruxelles mette al centro il capitale umano\n
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