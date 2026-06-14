L’Europa si compatta di fronte ad un panorama globale sempre più instabile e lancia una vera e propria mappa strategica per blindare l’economia del blocco senza far lievitare i conti pubblici. La Commissione Europea ha dato il via libera formale all'atteso Pacchetto di Primavera del Semestre Europeo 2026 cosiddetto "Spring Package 2026" .

Non si tratta della solita carrellata di raccomandazioni burocratiche, bensì di un netto cambio di rotta: per la prima volta, la capacità produttiva e l'autonomia industriale del Vecchio Continente vengono legate a doppio filo alla protezione sociale e alla valorizzazione dei lavoratori.

Le forti tensioni geopolitiche internazionali, il rincaro imprevedibile delle risorse energetiche e l'erosione del potere d'acquisto dei cittadini continuano a frenare la crescita. La risposta di Bruxelles è una sterzata che punta a ottimizzare il mercato unico, azzerare il ritardo tecnologico nei confronti dei competitor globali e garantire tetti di spesa sostenibili per i singoli governi.

Il nuovo manifesto in 10 punti per le riforme nazionali

Per uscire dalla stagnazione e proteggere i bilanci statali, l'esecutivo comunitario ha inviato ai ventisette Stati membri una precisa lista di priorità strutturali. I governi nazionali saranno chiamati a ridisegnare le proprie agende seguendo linee guida personalizzate:

Tenuta dei conti: Consolidare la stabilità macroeconomica e frenare il debito.

Svolta tecnologica: Finanziare la ricerca fondamentale e colmare il gap sull'innovazione.

Burocrazia zero: Smantellare le barriere di mercato e i troppi vincoli normativi interni.

Efficienza per le imprese: Creare regole stabili e alleggerire il carico amministrativo sulle aziende.

Sicurezza energetica: Accelerare l'approvvigionamento di fonti pulite a prezzi calmierati e potenziare gli stoccaggi.

Previdenza e capitali: Incentivare i sistemi pensionistici integrativi.

Pubblica Amministrazione smart: Semplificare i canali della PA tramite la transizione digitale.

Occupazione e Scuola: Riqualificare la forza lavoro adattando i programmi di studio alle reali necessità delle aziende.

Inclusione sociale: Contrastare la povertà cronica e riformare i sistemi sanitari a lungo termine.

Emergenza casa: Risolvere la crisi abitativa potenziando l'offerta di alloggi a canone sostenibile.

Di seguito la dichiarazione di Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e il lavoro: "Stiamo convertendo la strategia sul capitale umano in misure concrete per i singoli Paesi. Un'Unione capace di investire sulle tutele e sulle competenze è un'Unione che innova e vince la concorrenza internazionale" .

"Conti pubblici: promosso il blocco dei "grandi", scatta la procedura solo per Sofia

Sul fronte della vigilanza fiscale, applicando i niovi criteri del Patto di Stabilità, la Commissione ha stilato i promossi e i bocciati del biennio ‪2025-2026‬, concentrandosi sulla tenuta della spesa netta.

La novità principale riguarda l'archiviazione formale della Procedura per Disavanzo Eccessivo (PDE) per Malta, considerata ormai fuori pericolo. Buone notizie anche per il gruppo dei paesi sotto esame speciale, tra cui figurano Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Austria, Finlandia, Romania e Ungheria: Bruxelles ha giudicato soddisfacenti gli impegni e le riforme strutturali messe in campo per rientrare nei parametri. Per il momento, dunque, nessuna sanzione o intervento coatto.

Semaforo rosso immediato, invece, per la Bulgaria, per la quale la Commissione ha rilevato uno scostamento dei criteri sul deficit che giustifica l'apertura immediata di una procedura d'infrazione.

Arriva il bonus bilancio "Green & Defense" contro il ricatto del fossile

In una fase di estrema vulnerabilità geopolitica, l'Unione Europea introduce un meccanismo di flessibilità contabile innovativo. I Paesi che approveranno investimenti per slegarsi dalle importazioni di combustibili fossili e per modernizzare le reti energetiche a partire dal febbraio 2026 potranno usufruire di uno "sconto" sui vincoli di bilancio.

Tale deroga verrà integrata nella clausola di salvaguardia già attiva per le spese militari, sfruttando lo stesso tetto massimo stabilito (l'1,5% del PIL nazionale). Nello specifico, per i progetti di autonomia energetica varati nel triennio ‪2026-2028‬, sarà possibile beneficiare di un margine extra dello 0,3% del PIL annuo, fino a un limite complessivo dello 0,6% del PIL nel triennio. Tutto ciò mira all'accelerazione della decarbonizzazione ed alla riduzione delle dipendenze strategiche.



Verso il voto in Consiglio

Il dossier passa adesso ai ministri finanziari dell'Eurogruppo e al Consiglio dell'Unione Europea, che dovranno ratificare politicamente le linee guida della Commissione. Parallelamente, prenderà il via il confronto con l'Europarlamento per definire le tappe operative di un anno economico decisivo per la tenuta industriale del continente.