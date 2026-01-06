In un percorso di lotta contro il cancro, il supporto emotivo è cruciale per affrontare meglio la malattia. Un ascolto che aiuta i pazienti a gestire paure, rabbia, solitudine, e a ricostruire autostima e speranza. È l’esperienza provata sulla propria pelle da Salvatore, 76enne, malato oncologico di Gioia Tauro che quotidianamente si reca, accompagnato dai familiari, all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria per sottoporsi a sedute di radioterapia. L’uomo, nella sua testimonianza, elogia, oltre che la professionalità, le qualità morali e l’accoglienza del personale medico. Parole di gratitudine che rappresentano il riconoscimento per quell’umanità che rende ogni cura un vero percorso di guarigione.

Sanità

Da Gioia a Reggio tutti i giorni, un malato oncologico: «55 km per 10 minuti di terapia, così ci lasciano morire»

Giuseppe Mancini
«Quando ho ricevuto la diagnosi del tumore alla prostata, la mia vita è cambiata radicalmente – racconta Salvatore -. Il supporto dei medici è stato fondamentale. Sono bravissimi, sono professionisti esemplari e tengono a noi. Ci supportano standoci vicini. Sono rimasto colpito dalla loro gentilezza. Fin dalla prima volta mi hanno incoraggiato a stare tranquillo. Mi hanno accolto con un sorriso e una parola di conforto che mi ha davvero sollevato. Ogni membro dell’equipe di radioterapia mostra un’empatia straordinaria. È chiaro che per loro non siamo solo pazienti, ma persone di cui prendersi cura, e questo è molto rassicurante».