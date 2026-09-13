La calabrese più famosa sui social non è nata a Reggio, Catanzaro o Cosenza. E neppure in Italia. È Alicia Keys, star mondiale della musica con un ramo della famiglia materna originario di Sambiase, oggi parte del comune di Lamezia Terme.

Il risultato emerge ampliando la ricerca alle personalità nate fuori dalla regione ma con origini calabresi documentate. Un universo molto più vasto rispetto a quello delimitato dal semplice luogo di nascita e capace di riservare diverse sorprese.

Alicia Keys può contare su circa 27,2 milioni di follower su Instagram, 28,8 milioni su X, 8,1 milioni su TikTok e 7,2 milioni di iscritti su YouTube. Senza considerare Facebook, supera quindi i 71 milioni di seguaci. Includendo anche i circa 42 milioni attribuiti alla sua pagina Facebook, la somma teorica oltrepassa quota 113 milioni. Naturalmente non si tratta di 113 milioni di persone differenti: molti utenti seguono la cantante su più piattaforme. La somma dei follower misura la dimensione complessiva della presenza social, non il numero degli individui raggiunti. Insomma, i follower si possono contare; le teste, un po’ meno.

Al secondo posto si colloca Jennifer Aniston. L’attrice americana, protagonista della serie cult “Friends”, ha 44,6 milioni di follower su Instagram e una pagina Facebook da oltre 16 milioni. Il suo legame con la Calabria sarebbe riconducibile alla famiglia materna: alcune ricostruzioni genealogiche indicano i bisnonni come originari di Melito di Porto Salvo, nel Reggino. In questo caso, tuttavia, la parentela è più remota e la documentazione disponibile meno solida rispetto a quella riguardante Alicia Keys. La presenza di Aniston nella classifica va quindi considerata attendibile, ma con un margine di cautela.

Terzo posto per Mark Ruffalo, nato nel Wisconsin e conosciuto in tutto il mondo anche per il ruolo di Hulk nei film Marvel. La famiglia paterna dell’attore proviene da Girifalco, nel Catanzarese. Ruffalo raccoglie circa 20,6 milioni di follower su Instagram e più di 6 milioni su Facebook, ai quali bisogna aggiungere il pubblico del suo profilo X. Il totale effettivo supera dunque i 26 milioni.

Ai piedi del podio si trova Donatella Versace, che resta però la personalità nata in Calabria con il maggior seguito social. Originaria di Reggio, la stilista conta oltre 12,3 milioni di follower su Instagram.

Segue Stanley Tucci, nato nello Stato di New York da una famiglia profondamente legata alla Calabria. I nonni paterni provenivano da Marzi, in provincia di Cosenza, mentre quelli materni erano originari di Cittanova, nel Reggino. L’attore, diventato popolarissimo anche per i suoi contenuti dedicati alla cucina italiana, raggiunge complessivamente circa 9 milioni di follower tra Instagram, TikTok e YouTube.

Nella classifica trova spazio anche Gabriele Vagnato. Il comico e conduttore è nato ad Asti, ma si è trasferito a Catanzaro quando aveva quattro anni e nella città calabrese ha trascorso infanzia e adolescenza. Fra TikTok, Instagram e YouTube, la sua comunità digitale può essere stimata intorno ai 6 milioni di follower. Vagnato rappresenta un caso diverso rispetto alle star italoamericane: non è nato in Calabria, ma è cresciuto nella regione e qui ha costruito la propria identità personale e artistica.

Subito dopo compare Andrea Panciroli, conosciuto sul web come Il Pancio. Nato e cresciuto a Gioia Tauro, è probabilmente il creator digitale calabrese puro con il seguito più consistente: oltre 3,7 milioni di follower sommando Facebook, Instagram e YouTube.

Tra i nomi internazionali figura inoltre Steven Tyler, voce degli Aerosmith. Il cantante americano, all’anagrafe Steven Victor Tallarico, discende dal calabrese Giovanni Tallarico, originario di Cotronei, nel Crotonese. Il suo profilo Instagram conta circa 2,8 milioni di follower.

Nella graduatoria rientra anche l’attrice premio Oscar Marisa Tomei, nata a Brooklyn e appartenente a una famiglia con ascendenze toscane, campane, siciliane e calabresi. Su Instagram è seguita da circa 2,4 milioni di persone.

Considerando i dati pubblicamente verificabili sulle principali piattaforme, la graduatoria è questa:

1. Alicia Keys – oltre 71 milioni, circa 113 milioni includendo Facebook

2. Jennifer Aniston – circa 60,9 milioni

3. Mark Ruffalo – almeno 26,7 milioni

4. Donatella Versace – oltre 12,3 milioni

5. Stanley Tucci – circa 9 milioni

6. Gabriele Vagnato – circa 6 milioni

7. Il Pancio – oltre 3,7 milioni

8. Steven Tyler – almeno 2,8 milioni

9. Marisa Tomei – circa 2,4 milioni

10. Elisabetta Gregoraci – circa 2 milioni

La classifica non pretende di essere un censimento definitivo della diaspora calabrese. I numeri cambiano quotidianamente e, soprattutto, le origini familiari non sono sempre ricostruibili attraverso fonti sufficientemente affidabili.

Per questo sono stati esclusi i personaggi genericamente indicati come italiani o meridionali senza un collegamento preciso con la Calabria. Un cognome diffuso nella regione può rappresentare un indizio, ma non è un certificato genealogico.

Il verdetto, comunque, appare piuttosto netto: allargando lo sguardo oltre i confini regionali, la calabrese con la maggiore potenza social è Alicia Keys. Donatella Versace conserva invece il titolo tra chi in Calabria è nato davvero.