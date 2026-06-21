VIDEO | Il popolare attore è il primo di una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione che nel corso dell’estate 2026 popoleranno la struttura turistica guidata dal nuovo direttore Roberto Leone
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Restituire alla Costa degli Dei quel ruolo di destinazione turistica di qualità che per anni ha rappresentato uno dei punti di forza del territorio. È questa la direzione intrapresa dal villaggio Sayonara di Nicotera Marina, che punta sulla promozione delle eccellenze locali e su una strategia orientata alla crescita futura. Una visione che, nel corso della stagione estiva, porterà nella struttura numerosi volti noti del cinema, della televisione e dello spettacolo nazionale.
Per Roberto Leone, al suo primo anno alla direzione del Sayonara, si tratta di una sfida importante. «Per me è una bella sfida, ma gli obiettivi che ci siamo posti sono tanti. Tra questi c'è quello di rendere il villaggio sempre più a misura di famiglia e di proseguire lungo il percorso che lega la struttura alla presenza di personaggi importanti, cercando anche di migliorarlo. È un modo per contribuire alla promozione del territorio e al rilancio della sua immagine», afferma il direttore.
Ad inaugurare ‘’simbolicamente’’ la stagione è stato l'attore Antonio Zequila, ospite della struttura per alcuni giorni e particolarmente colpito dalle bellezze della costa calabrese.
«Venite in Calabria, perché il mare è uno spettacolo e questo è un luogo meraviglioso», sottolinea Zequila. «Invito tutti a riscoprire la Calabria, ma anche la Campania e la Sicilia, invece di guardare sempre all'estero. Qui abbiamo posti bellissimi, ancora molto autentici, e un mare straordinario. Tra i miei prossimi progetti c'è la realizzazione di un fotoromanzo, settore nel quale lavoro da quarant'anni. Lo realizzeremo al Sayonara di Nicotera per Grand Hotel e sarà anche un'occasione per mostrare e valorizzare le bellezze della Calabria. Di questo sono particolarmente felice».
Dunque, un progetto che guarda oltre la semplice offerta turistica e che punta a fare della struttura un punto di riferimento anche per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali del territorio.