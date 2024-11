Dopo ben 15 anni alla guida di Pomeriggio 5 terminati con il benservito di Mediaset, la showgirl scalpita in attesa di tornare in onda. Intanto fa risuonare i suoi tacchi alti su Instagram

Barbara d’Urso, la regina indiscussa del pomeriggio televisivo, sembra aver preso d’assalto anche il regno dei social media con il suo stile audace e le sue mosse scandalose. Mentre Mediaset decideva di darle un calcio nel sedere da Pomeriggio 5 dopo ben 15 anni di onorato servizio, Barbara non ha perso tempo nel far risuonare i suoi tacchi alti su Instagram con un look sensuale e provocante che ha mandato in tilt il web.

La diva partenopea, nota per i suoi vestiti audaci e le sue dichiarazioni incendiarie, ha fatto impazzire i suoi fan con una camicia oversize e calze di pizzo nero, dimostrando che l’eleganza può essere sexy e provocatoria allo stesso tempo. Mentre alcuni si chiedono se sia stata una scelta di stile o semplicemente un lapsus nell’armadio, altri si chiedono se sia solo l’inizio di una nuova era di scandali social.

