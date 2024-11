Ralph Lauren ha presentato la sua fresca linea femminile Fall/Holiday 2024 nel suo esclusivo studio a New York. Condividendo le foto sul profilo Instagram della Maison.

Comunque, numerosi sono stati i partecipanti illustri al fashion show, tra cui spiccano nomi come Glenn Close, Kerry Washington, Krystal Jung e Jessica Chastain, per citarne solo alcuni, che hanno preso parte all’evento. Poi seguiva una cena esclusiva presso il Polo Bar, il rinomato ristorante di Ralph Lauren a New York, noto per la sua eleganza senza tempo e per la cucina classica americana.

Tuttavia Ralph Lauren è uno dei più celebri stilisti e imprenditori nel mondo della moda americana.

