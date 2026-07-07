Ridere, stare insieme e trasformare una serata di spettacolo in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito della seconda edizione di “Risate Solidali”, la manifestazione promossa dall’associazione Skalea Solidale, in programma venerdì 10 luglio alle 22 in piazza Spinelli, a Scalea.

Parco giochi inclusivo

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di una giostra destinata ai ragazzi con disabilità, per contribuire a rendere la città sempre più accessibile e inclusiva. Un progetto che affida alla comicità e allo spettacolo il compito di unire la comunità attorno a una causa concreta.

Gag, risate e solidarietà

Protagonisti della serata saranno i comici Paolo Marra e Rocco Ciarmoli, mentre la conduzione sarà affidata alla giornalista di LaC News24, Francesca Lagatta, e a Francesco Magurno. Ospite speciale il maestro Salvatore Cauteruccio, che accompagnerà l’evento con la sua musica.

Alla manifestazione interverranno anche il sindaco di Scalea Mario Russo, il Punto Luce di Scalea, l’associazione “Gianfrancesco Serio” e i rappresentanti dell’associazione “Skalea Solidale”.

In ricordo di Dimitri

Quella di venerdì sarà, però, anche una serata di memoria. Nel corso dell’evento sarà ricordato Dimitri Franck Tanefo Fokou, il giovane camerunense trovato morto sabato scorso nelle acque di Scalea, una tragedia che ha profondamente colpito la comunità. Un momento che, nel contesto di una manifestazione nata nel segno della solidarietà, vuole restituire spazio al valore dell’accoglienza, dell’umanità e della vicinanza agli altri.

Il Premio Skalea Solidale

La seconda edizione di “Risate Solidali” segnerà inoltre il debutto del “Premio Skalea Solidale”, che sarà assegnato per la prima volta proprio durante la serata. Un nuovo riconoscimento destinato a diventare parte integrante della manifestazione e a valorizzare l’impegno di chi, attraverso gesti e azioni concrete, contribuisce alla crescita di una comunità più attenta e solidale.

Ingresso libero

L’ingresso è gratuito. Dietro le risate, la musica e lo spettacolo, c’è un traguardo da raggiungere insieme: regalare ai ragazzi con disabilità uno spazio di gioco davvero aperto a tutti.