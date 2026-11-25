In primo piano gli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno. Quella vibonese prima provincia in Italia a lanciare l’iniziativa “La stanza sospesa”, frutto di un protocollo tra Questura e albergatori

La prevenzione passa dalla cultura del rispetto, dalla conoscenza degli strumenti di tutela e dalla capacità di fare rete sul territorio. È stato questo il messaggio lanciato questa mattina dalla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, che ha ospitato un'iniziativa dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, del mondo associativo e degli studenti delle scuole superiori vibonesi.

Un incontro pensato non soltanto per riflettere su un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più drammatiche del Paese, ma anche per far conoscere le misure concrete messe in campo a sostegno delle vittime e promuovere una maggiore consapevolezza tra le giovani generazioni.

Non a caso, a suscitare particolare attenzione tra il pubblico, composto dagli allievi agenti del 235° corso e dagli studenti delle quinte classi delle scuole superiori della città, sono state le procedure operative e gli strumenti normativi esposti dai funzionari di polizia che hanno preso posto al tavolo dei relatori.

Presenti ai lavori, tra le altre autorità civili e militari, anche il prefetto di Vibo, Anna Aurora Colosimo, e il questore Rodolfo Ruperti che, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere direttamente gli studenti nel percorso di sensibilizzazione. «È un argomento importante, del quale è necessario continuare a discutere e sul quale bisogna far arrivare messaggi chiari» ha evidenziato, spiegando poi come «il confronto con i ragazzi, basato su una comunicazione empatica e tecnica al tempo stesso, possa dare a tutti la possibilità di conoscere bene gli strumenti adeguati e rappresenti un elemento fondamentale per diffondere una cultura della legalità e del rispetto reciproco».

Nel suo intervento, Ruperti ha dedicato spazio al progetto "La stanza sospesa", il protocollo promosso dalla Questura di Vibo Valentia insieme a Federalberghi, Confcommercio e Confindustria, nato per offrire una risposta immediata alle donne vittime di violenza costrette ad abbandonare il proprio ambiente familiare dopo una denuncia o un intervento delle forze dell'ordine.

Un’esperienza che vede la Questura di Vibo Valentia capofila in Italia. L'iniziativa consente di garantire ospitalità gratuita e protetta nelle strutture ricettive aderenti per il tempo necessario ad attivare i successivi percorsi di assistenza e presa in carico da parte della rete territoriale anti-violenza. Un modello considerato innovativo, che punta a colmare il vuoto che spesso si crea nelle prime ore successive all'emersione di una situazione di pericolo.

«C'è stata una risposta molto civile da parte del territorio - ha rimarcato a tal proposito il questore Ruperti, evidenziando la – disponibilità degli operatori turistici che hanno aderito al protocollo mettendo gratuitamente a disposizione le proprie strutture per accogliere donne e minori in condizioni di fragilità».

A soffermarsi sul valore dell'accordo è stato anche Francesco Iellamo, presidente di Confcommercio Turismo, che ha ricordato come il progetto sia nato per «garantire un primo sostegno concreto alle vittime nel momento più delicato, quello immediatamente successivo alla denuncia. L'auspicio - ha aggiunto -, è che l'esperienza avviata nel Vibonese possa diventare un modello replicabile anche in altre realtà italiane».

Come ha spiegato Iellamo, l’iter prevede che «la vittima acceda attraverso la Questura che lo comunica direttamente alle strutture tramite un numero istituito allo scopo. Arriva in anonimato e scortata nella struttura che ha dato disponibilità ad ospitarla». Il protocollo ha avuto ampia adesione: «Hanno aderito tutti gli alberghi facenti parte delle associazioni di categoria coinvolte. Quindi abbiamo una grande copertura e riusciamo a dare sostegno e supporto alla Polizia che già fa un grande lavoro per questa e per altre attività sul nostro territorio».

La giornata, nel suo complesso, si è rivelata un'occasione di dialogo e sensibilizzazione, cui hanno attivamente preso parte anche i rappresentanti della Consulta studentesca provinciale che hanno posto una serie di domande ai relatori.