Le immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali confermerebbero che Andrea Faragò era sulle strisce quando è stata travolta da una utilitaria, guidata da un 29enne catanzarese

La polizia stradale è riuscita in poche ore a recuperare le immagini degli esercizi commerciali della zona. Immagini che confermano la dinamica dell'incidente. Andrea Faragò stava camminando sulle strisce insieme ad una amica, quando è sopraggiunta una Polo che le ha travolte. E la giovane ha avuto la peggio. Inutili i soccorsi immediati. Andrea era morta sul colpo.



L'uomo alla guida della Polo si è fermato subito dopo l'incidente, senza però riuscire a spiegare come mai non ha visto le due ragazze in mezzo alla strada. Secondo quanto riporta Catanzaroinforma.it, negli stessi secondi un'altra auto ha invece visto le due ragazze e ha rallentato per permettere loro di attraversare la strada. Il 29enne è ora indagato per omicidio colposo. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.