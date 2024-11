Tra i profughi di nazionalità nord e centro africana anche 64 minori non accompagnati. Accertati anche casi di scabbia

È arrivata nel porto di Vibo Valentia Marina la nave "Phoenix" dell’organizzazione non governativa Moas con a bordo 414 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nei giorni scorsi.



A bordo 265 uomini, 79 donne, 64 minori non accompagnati e 6 minori accompagnati. Si tratta di persone di nazionalità soprattutto nord e centro africana.



Una delle donne a bordo della nave è in gravi condizioni, probabilmente per un malore, ed è stata accompagnata in ospedale. Ci sarebbero anche dei casi di scabbia. A terra, dopo l'attracco della nave, sono iniziate le operazioni di sbarco coordinate dalla Prefettura in collaborazione con le forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato.